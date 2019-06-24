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İstanbul seçimlerinde oy kullanan Malatyalılara coşkulu karşılama

İstanbul seçimlerinde oy kullanarak Malatya’ya geri dönen seçmenler CHP Malatya İl Başkanlığı önünde coşkuyla karşılandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:57
İstanbul seçimlerinde oy kullanan Malatyalılara coşkulu karşılama

İstanbul seçimlerinde oy kullanarak Malatya’ya geri dönen seçmenler CHP Malatya İl Başkanlığı önünde coşkuyla karşılandı.


Dün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinde oy kullanmak üzere CHP Malatya İl Başkanlığının kaldırdığı otobüslerle İstanbul’a giden seçmenler Malatya’da döndü. Malatyalılar İl Başkanlığı önünde davul ve zurnayla karşılandı. Seçmenlere hitap eden CHP İl Başkanı Enver Kiraz, seçimde millet iradesinin tecelli ettiğini ifade ederek sonuçların hayırlı olmasını temenni etti. YSK’nın iptal kararının ardından Malatya İl Örgütü olarak önemli kampanyalar yaptıklarını ve İmamoğlu’na destek olduklarını söyleyen Kiraz, “Tüm Türkiye’de gökkuşağı gibi bir demokrasi şöleni oluştu. Bu gökkuşağında Malatya’nın da rengi var Malatya’nın da demokrasi çorbasında tuzu var. Herkese çok teşekkür ediyorum hepinizle gurur duyuyorum. İstanbul’da her şey çok güzel olacak dedik her şey çok güzel oldu. Bundan sonra Malatya’da da Türkiye’de de her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:57
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