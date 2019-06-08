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"İstanbul seçimleri Türkiye için büyük önem taşımaktadır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "İstanbul seçimleri Türkiye için büyük önem taşımaktadır. AK Parti olarak Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da seçimi kazanan taraf olacağımıza inanıyoruz"

08 Haziran 2019 Cumartesi 17:01
"İstanbul seçimleri Türkiye için büyük önem taşımaktadır"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İstanbul seçimleri Türkiye için büyük önem taşımaktadır. AK Parti olarak Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da seçimi kazanan taraf olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Karaaslan, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde İstanbul'da ikamet eden ve 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketleri Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçesine gelen vatandaşları köylerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Karaaslan, Havza'nın Çiftlik köyünde çocuklara hediye dağıttı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, İstanbul seçimi konusunda vatandaşların desteğini beklediklerini söyledi.

İstanbul'da 450 bin civarında Samsunlu yaşadığını vurgulayan Karaaslan, "İstanbul seçimleri Türkiye için büyük önem taşımaktadır. AK Parti olarak Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da seçimi kazanan taraf olacağımıza inanıyoruz. Bunun için teşkilatlar olarak yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

AK Parti'nin 7'den 77'ye tüm insanların refah seviyesini yükseltmek için 16 yıldır çalıştığını anlatan Karaaslan, "Çocuklarımızın bize sevgiyle yaklaşması bunun neticesidir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve biz milletvekilleri, Türkiye'nin kalkınması ve en çok da çocuklarımızın aydınlık geleceği için çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için önemli projeler ve planlar ortaya koyuyoruz. AK Parti olarak Türkiye'nin dört bir yanında yapacağımız çok iş var." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 17:01
  1. Ak Parti
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
  3. İstanbul
  4. Samsun
  5. seçim

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