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İstanbul seçimleri Abant’ta sakin bir hafta sonu yaşattı

Bolu’da her hafta sonu özellikle İstanbul’dan gelen binlerce tatilcinin akın ettiği Abant Tabiat Parkı, bugün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle sakin bir hafta sonu yaşadı.

23 Haziran 2019 Pazar 15:54
İstanbul seçimleri Abant’ta sakin bir hafta sonu yaşattı

Bolu’da her hafta sonu özellikle İstanbul’dan gelen binlerce tatilcinin akın ettiği Abant Tabiat Parkı, bugün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle sakin bir hafta sonu yaşadı.


Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yaz günlerinde büyükşehirlerin gürültü ve stresinden uzaklaşmak için tercih ettiği Abant Tabiat Parkı, bugün az sayıda tatilciyi ağırladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve yılın dört mevsimi fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Abant’ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri nedeniyle bugün sakinlik hakim oldu. İstanbul dışından gelen tatilciler ise, Abant’taki sakinliği değerlendirerek keyifli anlar geçirdiler. Yabancı turistlerin bol bol fotoğraf çektiği Abant’ta tatilciler faytonlarla göl çevresinde tur attı.


Abant’ı ilk kez gördüklerini söyleyen vatandaşlar, yeşil ağaçlarla çevrili tabiat parkını çok beğendiklerini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 15:54
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