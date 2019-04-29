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İstanbul seçimi itirazlarında süreç

AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel: - "İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek. Geldikten sonra, içindeki bilgiler, belgelerle ilgili bizim de incelememiz olacak, Kurul üyelerinin incelemesi olacak"- "Tekrar müzakere olacak ve nihayetinde karar verilecek. Sürecin, ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir öngörümüz yok"

29 Nisan 2019 Pazartesi 16:16
İstanbul seçimi itirazlarında süreç

ANKARA (AA) - AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesinin bekleneceğini söyledi.

Recep Özel, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itiraz süreci hakkında bilgi verdi.

YSK'nin 23 Nisan'da verdiği ara kararla AK Parti'nin itirazlarında geçen 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar vererek, ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için 5 gün süre tanıdığını hatırlatan Özel, ilk verilen bu ara karar gereği, ilçe seçim kuruluna verilen sürenin bugün saat 17.00'de biteceğini kaydetti.

Özel, MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de 24 Nisan'da ara karar kurulduğunu, bunun için de Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarına 5 günlük süre verildiğini anımsatarak, bu ikinci karar gereği verilen sürenin de yarın saat 17.00'de biteceğini bildirdi.

- "YSK, cevapların tamamını beklemek durumunda"

Recep Özel, ancak bazı ilçe seçim kurullarında araştırmaların bitmediği yönünde bilgi geldiğini ifade etti.

YSK'nin ilçe seçim kurullarına verdiği 5'şer günlük sürenin kesin olmadığını söyleyen Özel bu sürenin, araştırmaların kısa zamanda yapılması amacıyla konulduğunu dile getirdi. Özel, şöyle devam etti:

"YSK, gelecek cevapların tamamını beklemek durumunda olacak. Bizim talebimiz, ilçe seçim kurullarının bir an önce bu araştırmaları yapıp, buraya göndermesi. Sürenin bitmiş olması, araştırma sonuçlarının gelmesinin beklenmeyeceği anlamına gelmez. İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan bütün ara kararların gereğinin yerine getirilmesi beklenecek. Geldikten sonra, dosyanın kapağı açılır, içindeki bilgiler, belgelerle ilgili bizim de incelememiz olacak, Kurul üyelerinin incelemesi olacak. Tekrar müzakere olacak ve nihayetinde karar verilecek."

Bir soru üzerine Recep Özel, sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir öngörülerinin bulunmadığını belirterek, "İlçe seçim kurullarından gelecek cevaplara bağlı. YSK'nin gündemine ve kurul üyelerimizin müzakeresine bağlı. Onu bir takvimle sınırlamak, bir takvime hapsetmek, pek doğru değil." diye konuştu.

- İtiraz dilekçeleri

AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AK Parti, toplam 41 bin 132 kişilik kısıtlı, zihinsel engelli, hükümlü listesi ile seçmen listesinde yer alan ölülerin yerine oy kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasını istemişti. Ek dilekçe ile 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması talep edilmişti. Başvuruda, bu nedenlerle İstanbul'da büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi istenmişti.

AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde, bazı kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmiş, toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulunca kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, Maltepe Belediyesinin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı öne sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 16:16
  1. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel
  2. İstanbul itirazları
  3. YSK

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