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İstanbul seçimi için Kırıkkale’den otobüslerle yola çıktılar

İstanbul’da yarın yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanma hakkı bulunan Kırıkkale’deki vatandaşlar, oylarını kullanmak için otobüslerle yola çıktı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 23:52
İstanbul seçimi için Kırıkkale’den otobüslerle yola çıktılar

İstanbul’da yarın yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanma hakkı bulunan Kırıkkale’deki vatandaşlar, oylarını kullanmak için otobüslerle yola çıktı.


23 Haziran Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakının adayı Binali Yıldırım’a oy vermek için tatilini Kırıkkale’de geçiren ve ikametgahı İstanbul’da olan 250 kişilik son kafile otobüslerle İstanbul’a gitti.


Seçim kampanyası süresince, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı teşkilatı ikametgahı İstanbul’da olan 5 bin seçmene ulaşarak sandığa gitmelerini istedi. Ayrıca İl Başkanı Nuh Dağdelen ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İstanbul’daki Kırıkkalelilerle bir araya gelerek Yıldırım’a destek vermelerini istedi.


AK Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanı Haydar Bozdemir, “Seçimlerin yenilenme tarihinden bu zamana kadar 5 bin tane Kırıkkaleli hemşehrimize hem telefona hem de yüz yüze görüşme yaptık. Şu an da il başkanımız İstanbul’da zaten. Bunun akabinde de Kırıkkale’de olup da İstanbul’da oyu olan 250 seçmenimizi İstanbul’a yolcu etmek üzereyiz” diye konuştu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Plevne Lisesi Okul Müdürü Zekeriya Kaplan, “İstanbul’un eski halini de yeni halini de biliyorum. Emekli olduktan sonra memleketimize döndük. Çocuklarımız da orada. İstanbul’un çöp yığınlarını bilirim.Okulda öğretmen olarak, okul müdürü olarak çalıştığım yıllarda susuzluğun ne olduğunu bilirim. Çöpün okullarda öğrenciler üzerinde ne gibi olumsuzluklar yaşattığını bilirim. Yeni gençler onu bilmez. 73 yaşındayım ben. Ama şunu söyleyeyim ülkemiz için İstanbul için hayırlı olan olsun. Fakat dostça olsun, kardeşçe olsun. Çalışanın yanında olalım. Sen-ben davasının yerine hizmet edenin yanında olursak daha faydalı olacağına inanıyorum. İstiyoruz ki, Binali Yıldırım mecliste, Ulaştırma Bakanlığında ve Başbakanlıkta çalıştığı gibi İstanbul sevdalısı olarak çalışır. Buradan İçişleri Bakanı öğrencim Süleyman Soylu’ya da selamlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.


Üniversite öğrencisi Kadir Oruk ise, “Ben Binali Yıldırım’ı destekliyorum. İnşallah kazanır. İnşallah demokrasi yerini bulur. Hayırlısı olur” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 23:52
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