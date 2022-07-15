İstanbul sayılı faizsiz finans merkezlerinden birisi olacak

Buğra Kardan

Şehre faiz hassasiyeti olan dev fonları ve firmaları çekmek için tüm imkânlar kullanılıyor. İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) çok sayıda katılım bankasının ve tekafül şirketinin yer alması adına stratejik hamleler yapılıyor. Bu hamleleri Arap sermayedarlar yakından takip ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan’ın “İslami finans tarafında İstanbul’a ciddi bir ilgi var. Bu ilgiyi daha da arttıracak düzenlemeler yapacağız” sözlerini de memnuniyetle karşılayan Kuveytli ve Katarlı sermayedarlar, “Birikimlerimizi İngiltere yerine Türkiye’ye taşımak temennimiz” ifadesini kullanıyor.

Ekonomistler ise İstanbul’un İslami finans merkezi olmasının önünde bir engel bulunmadığına işaret ediyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, defaatle oluşturulacak sağlam kurumsal yapının metropolün faizsiz finansın da odağı haline getireceğini söylüyor.

Bulut, gerekli kararlar alındığı takdirde faizsiz fonların İstanbul’a geleceğini dile getiriyor.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır da devamlı İstanbul’un köklü tarihi, zengin kültürü ve dinamik nüfusuyla İslami finans üssü olma potansiyeline sahip olduğunun altını çiziyor. Bütün kurumlarla ve enstrümanlarla İslami finans ekosistemini kapsayan hukuksal yapıyı hayata geçirilmesinin önemini vurgulayan Bayındır, şunları kaydediyor: “Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekil ve öz bakımından fıkıhla uyumlu finansal enstrümanlar üretmeliyiz. Gençlerimizi bu alana teşvik edip İslami finansal okuryazarlık eğitimini ilköğretimden yükseköğretime kadar yaygınlaştırmalıyız. Ülkemizin bilhassa gönül bağımızın bulunduğu ülke halkları arasındaki yükselen siyasi ve ekonomik itibarını dikkate aldığımızda eksiklikler giderildiğinde İstanbul’un İslami finans üssü olmasının önünde bir mani kalmayacaktır.”

Öte yandan İFM Eylem Planı’nda katılım finansının yapısının iyileştirilmesi gerektiğine işaret ediliyor.

Planda şöyle deniliyor: “Türkiye’de genel finans sektörü içerisinde katılım finansının sektördeki payının artma potansiyeli oldukça yüksektir. Potansiyel payı ve jeopolitik konumunun getirdiği avantajlar itibarıyla İstanbul’u katılım finansı alanında uluslararası bir merkez yapmayı amaçlayan bileşende dört ana eylem maddesi bulunmaktadır.

Bu maddeler şu şekildedir:

Katılım finansına yönelik farkındalığın arttırılması ve algının iyileştirilmesi,

Kurumsal ve yasal düzenlemelerin yapılması,

Katılım finansının finansal mimaride geniş ölçekte yer almasının sağlanması,

Katılım finansı beşerî sermayesinin geliştirilmesi.”