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İstanbul Sarıyer'de yol çöktü

Sarıyer'de yolun bir bölümü iki katlı müstakil evin üzerine çöktü.

26 Şubat 2019 Salı 00:01
İstanbul Sarıyer'de yol çöktü

Sarıyer'de yolun bir bölümü iki katlı müstakil evin üzerine çöktü.

Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Lale Sokağın bir bölümü, kot farkı bulunan 2 katlı müstakil evin üzerine çöktü. Evde bulunan Karabulut ailesi, olaydan yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yolun çöktüğü kısmı güvenlik şeridine alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Karabulut ailesi, evi tahliye ederek, yakınlarının yanına taşındı.

Binada ağabeyi, annesi ve babasıyla oturan Murat Karabulut, şunları söyledi:

"Gürültülü bir ses oldu, kendimizi dışarı attık. Engelli annem vardı, onu giydirip dışarı çıkardım. Daha önce Sarıyer Belediyesine başvurumuz oldu. En son 6 ay önce başvurduk. Bir mühendis geldi, 'Burada bir şey yok.' dedi, gitti. Belediye bizimle ilgilenmedi."

Murat Karabulut, evin mutfak ve oturma odasına bakan duvarlarında yıkılma meydana geldiğini ayrıca taşıyıcı kolonların zarar gördüğünü söyledi.

Evlerinin oturulamaz halde olduğunu belirten Karabulut, "Devletimizden yardım bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 00:01
  1. çökme
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