0553 313 94 23

İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:-"Kendi kimliğini kendi karakterini kaybetmeden, kendi insanının yanında olan sosyal belediyeciliğiyle, ulaşım ve her türlü alt yapısını çözen şehirler olarak, teknolojiyle, akıllı şehirleriyle ama her şeyden önemlisi de içinde yaşayan, içinde barındırdığı insana değer katan yerel yönetimleriyle yeni bir ufuk çizdiniz"- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak:- "31 Mart'a giderken, önümüzde bir buçuk aylık bir süre var. Bu süre içerisinde çok yoğun bir mücadele var. Sahayı görüyoruz. Kimler kimlerle iş tutuyor. Tüm terör örgütleri bir safta toplandı. Üç benzemezler bir araya geldi. AK Parti, Cumhur İttifakı'yla yerli ve milli bir duruşla mücadele veriyor. Bugün yaşananlara baktığımızda, dün yaşananlara baktığımızda meseleyi çok rahat anlıyoruz"

10 Şubat 2019 Pazar 17:20
İstanbul Sandık Başkanları Buluşması

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışına ilişkin, "Kendi kimliğini kendi karakterini kaybetmeden, kendi insanının yanında olan sosyal belediyeciliğiyle, ulaşım ve her türlü alt yapısını çözen şehirler olarak, teknolojiyle, akıllı şehirleriyle ama her şeyden önemlisi de içinde yaşayan, içinde barındırdığı insana değer katan yerel yönetimleriyle yeni bir ufuk çizdiniz." dedi.

Oktay, AK Parti İl Başkanlığı'nın Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlediği "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması"nda partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 bini aşkın sandık görevlisinin 1994'teki başarının devam etmesi için çalışacağını vurgulayarak, "31 Mart'ta tekrar zirveye ulaştırmak üzere, söz veriyoruz. Söz mü arkadaşlar? Bize, yerel yönetimlerle ilgili bir çığır açtınız 1994'te. 2019'da da manifestoyla bugüne taşıdınız. Öyle bir çığır ki bu, öyle bir yerel yönetim anlayışı ki imar planlarında dikey değil, yatay şehircilik... Kendi kimliğini kendi karakterini kaybetmeden, kendi insanının yanında olan sosyal belediyeciliğiyle, ulaşım ve her türlü alt yapısını çözen şehirler olarak, teknolojiyle, akıllı şehirleriyle ama her şeyden önemlisi de içinde yaşayan, içinde barındırdığı insana değer katan yerel yönetimleriyle yeni bir ufuk çizdiniz." diye konuştu.

31 Mart akşamı bu ufukla bayrağı 31 bin kişinin zirveye taşıyacağını belirten Oktay, sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de Cumhur İttifakı'yla bunun başarılacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise milletin geçen yıl 24 Haziran'da Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçtiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Şimdi 31 Mart'a gidiyoruz. 31 Mart'a giderken, önümüzde bir buçuk aylık bir süre var. Bu süre içerisinde çok yoğun bir mücadele var. Sahayı görüyoruz. Kimler kimlerle iş tutuyor. Tüm terör örgütleri bir safta toplandı. Üç benzemezler bir araya geldi. AK Parti Cumhur İttifakı'yla yerli ve milli bir duruşla mücadele veriyor. Bugün yaşananlara baktığımızda dün yaşananlara baktığımızda meseleyi çok rahat anlıyoruz. Dün güvenlik terörü neyse ekonomik terör neyse bugün bir gıda terörüyle karşı karşıya kaldık. Yaşadık değil mi? Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artık yarından itibaren İstanbul ve Akara başta olmak üzere bunların kafasına yumruğu indireceğiz."

Yarın belediyelerin hazırladığı noktalara gidilince yapılan hazırlıkların görülebileceğini aktaran Albayrak, vatandaşların sebze ve meyvenin fiyatını orada göreceğini söyledi.

Albayrak, partililerin sadece sandığa değil, sahaya da sahip çıkması gerektiğine işaret ederek, "Bu ittifaka karşı bütün bu algı ve iftira operasyonlarına karşı 31 Mart'ta İstanbul başta olmak üzere tarihi bir oyla zafer kazanmaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 17:20
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    16 yaşındaki genci PKK'nın tuzağından polis kurtardı
    1. 16 yaşındaki genci PKK'nın tuzağından..
    2. "İnşallah 2 kere 2'yi 4 değil 5..
    3. Humeyni Devrimi'nden sonra kılınan ilk..
    4. İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
    5. 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası
    6. Milli Eğitim Bakanı Selçuk..
    7. Kefil olduğu arkadaşı borcunu..
    8. Kartal'da çöken bina
    9. Maçın ardından
    10. Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin..
    11. Kerkük'te polise saldırı : 1 ölü,1..
    12. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    13. Hitler'in tablolarına açık artırmada..
    14. Afganistan'da bir polis 8 meslektaşını..
    15. Aşçılar hünerlerini Bolu'da..
    16. "Kartal'da riskli 8 bina yıkılacak"
    17. Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve..
    19. POMEM polis alımı ne zaman olacak? |..
    20. Malezya palm yağı ihracatında..
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var