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İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düştüğü bildirildi

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:20
İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopterin düştüğü bildirildi
Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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