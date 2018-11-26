İstanbul Sancaktepe helikopter kazası şehitlerin isimleri belli oldu mu?

İstanbul Sancaktepe'de son dakika askeri helikopter düştü. Helikopter kazasında 4 askerimiz şehit olurken, 1 asker de yaralanması Türkiye’nin gündemine bir anda bomba gibi düştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlatırken, Sancaktepe'de yaşanan helikopter kazası sonucunda hayatını kaybeden askerler hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, kazada şehit olan 4 askerin isimleri belli oldu mu?

Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı. Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıklarıyla kazayla ilgili, "Binaya çarpmamak için manevra yaptılar" diye konuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı. Sancaktepe’deki helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimlerine ilişkin şuana kadar henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"2 subay, 1 astsubay 1 çavuşumuz şehit oldu"

Milli Savunma Bakanı Akar, Sancaktepe'de incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef 11.02'de helikopterle irtibat kesilmiştir. İki subay ve astsubayımız şehit olmuşlardır. Uzman çavuşumuzun ameliyatı yapılmaktadır. Acil iniş çabasına girmişler ve kimseye zarar vermemek için büyük çaba göstermişlerdir" diye konuştu.

"Çalışmalarmız devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe'de yaşanan helikopter kazasıyla ilgili "Düşen helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşanan bu elim olayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir askeri helikopterin, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan sonra sokağa düşmesine ilişkin açıklama yaptı. Helikopterin düştüğüne ilişkin ihbarın saat 11.00'de geldiğini belirten Yerlikaya, 1. Ordu Komutanlığına bağlı Samandıra Kışlası'nda Hava Alayı'na ait eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin bilinemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü söyledi. İstanbul Valisi Yerlikaya, "4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Mahallemize ve hepimize geçmiş olsun" dedi.

İstanbul'da 20 yılda 5 helikopter düştü 19 kişi hayatını kaybetti

Sancaktepe'de düşen askeri helikopter, son 20 yılda İstanbul'da düşen 5’inci helikopter oldu. İstanbul'da yaşanan helikopter kazalarında toplam 19 kişi yaşamını yitirdi.

6 Eylül 2018 - İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür yaralandı.

10 Mart 2017 - İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2'si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.

20 Mayıs 2011 - Beykoz’da içinde 3’ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz’a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2’si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.

3 Nisan 1998 - Taksim üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı'na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odası'nın yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra kontrolü kaybederek üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis şehit olurken, 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı.