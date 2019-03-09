İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan Kars’ta

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a gelen İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Vali Türker Öksüz’ü makamında ziyeret ederek çeşitli konularda istişare etti.

Vali Türker Öksüz, anne tarafından Karslı olan ve bir gezi kapsamında Kars’a gelen İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ı Kars’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdal Bahçıvan’ın hem İstanbul Sanayi Odası Başkanı hem peynir endüstrisinde faaliyet gösteren bir iş adamı olduğunu ifade eden Vali Türker Öksüz,Bahçıvan ile tarım, hayvancılık, süt ve süt ürünleri, peynirin markalaşması, turizm gibi çeşitli konularda istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Öksüz, özellikle süt ve süt ürünleri, kaşarın markalaşması ve pazarlanması konularında fikir alışverişinde bulunduklarına dikkat çekti.

Kars’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, “Annemin Karslı olmasından dolayı Kars ile bir süt bağı, bir kan bağı ve gönül bağı var. Valimizin Kars’ın en büyük hazinesi olan hayvancılık ve en kıymetli markası olan peynircilik noktasındaki girişim vizyonuna öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu kaynağı tespit edip, bunu geliştirme noktasında istişarelerde bulunduk. Biz Karsın ürünlerini farklı şekillerde değerlendiriyoruz. Fırsatların neler olabildiği ve bu fırsatların geliştirilmesi için neler yapılabileceği konularında istişarelerde bulunduk. Karsın bu değerli hazinesini değerlendirmek adına bir dost olarak, bir Karslı olarak elimizden geldiğince bilgi ve fikir kaynaklarımızı Karsın hizmetine sunmakta her zaman varız” dedi.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, eğitim noktasında Kars’a yatırım yapma fikri olup olmayacağı konusunda kendisine sorulan soruyu da yanıtlayarak, eğitim konusunun kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, son haftalarda mesleki eğitim-sanayi işbirliği konusunda Milli Eğitim Bakanıyla çok değerli bir protokole imza attıklarını belirtti.

Türkiye’de en önemli konunun ara eleman ve hatta aranan eleman olduğunu vurgulayan Bahçıvan, bunun da en önemli etkeninin toplumda mesleki eğitime olan ilginin azlığı ve ihtiyaç duyulan elemanların yetişmemesi olduğunu söyledi.

Hedeflerinin yeni okul yapmaktan ziyade, yapılan protokolün hayata geçmesiyle birlikte sanayi-okul işbirliğinin geliştirilerek öğrencilerin meslek sahibi olmalarını sağlamak olduğu hatırlatan Bahçıvan, Kars’ta da bu protokolün hayata geçirilerek bu yörenin insanının kendisine ait olan hazinenin gelişmesine katkıda bulunacağını sözlerine ekledi.