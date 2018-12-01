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İstanbul polisini harekete geçiren paket! Metro çıkışına bıraktılar!

Bakırköy İncirli Metrosu çıkışına bırakılan şüpheli paket, İstanbul polisini alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paketin içinden jeneratör çıktı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:46
İstanbul polisini harekete geçiren paket! Metro çıkışına bıraktılar!

İstanbul Bakırköy'de bu akşam saat 21.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Olgunlar Sokak’ta bulunan İncirli Metrosu çıkışında yaşana olayda, metro çıkışına bırakılan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi.

Vatandaşlardan gelen ihbarla harekete geçen polis ekipleri, şüpheli paketin bulunduğu bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Metro çıkışına yakın olan bölgede polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik şeridi çekip vatandaşları uzaklaştırdı.

Yapılan ön inceleme sonrasında paketin bulunduğu bölgeye bomba imha uzmanı sevk edildi.

Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı tarafından incelenen paket daha sonra fünye ile patlatıldı. Patlatılan paketin içinden güç kaynağı olan jeneratör çıktı.

'Bomba sandık, polislere ihbar ettik'

Görgü tanıklarından Mehmet Bakır, şüpheli paketi bomba sandıklarını ve hemen polisi çağırdıklarını belirterek, “Bomba sandık, polislere ihbar ettik. Onlarda geldi baktı şu anda bir şey yok. İçinden bomba çıkmadı sarı bir kutu çıktı jeneratör çıktı” dedi.

Paketin patlatılmasından sonra caddede alınan geniş güvenlik önlemi sonlandırılarak, cadde normal akışına devam etti.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:46
  1. Osmaniye
  2. İstanbul
  3. Bakırköy
  4. incirli metrosu
  5. metroda bomba paniği

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