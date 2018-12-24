Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

İstanbul polisinden yurt dışında uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sırbistan-Bulgaristan sınırında yapılan operasyonda 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:04
İstanbul polisinden yurt dışında uyuşturucu operasyonu

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sırbistan-Bulgaristan sınırında yapılan operasyonda, Türkiye'ye gönderileceği belirlenen 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında yapılan fiziki ve teknik takip sonucu, ev aksesuarları arasında zulalanmış uyuşturucu maddenin, tırlara yüklenerek Hollanda'dan yola çıktığı ve Sırbistan-Bulgaristan sınırına gittiği belirlendi.

Tırdaki uyuşturucu maddenin başka araçlara dağıtılarak Türkiye'ye gönderileceği bilgisine ulaşan ekipler, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İstanbul'dan Sırbistan-Bulgaristan sınırına gitti.

Narkotik ekiplerinin sınırda, Sırp ve Bulgar polisiyle ortak düzenlediği operasyonda, bir şüpheli yakalanırken, 500 bin extacy hap ele geçirildi.

İstanbul narkotik ekiplerince yapılan operasyonun, Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği ilk uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:04
  1. İstanbul
  2. Bulgaristan
  3. operasyon
  4. sınır
  5. Sırbistan
  6. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 1'i sözde üst düzey 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
    1. İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik..
    2. KOBİ'lere yönelik devlet destekli..
    3. Piyasa güne artı rezervle başladı
    4. Asgari ücret 2019 da kaç lira olacak
    5. İstanbul polisinden yurt dışında..
    6. CHP döneminin, Yunan işgalinden farkı..
    7. Asgari ücret ne kadar 2019
    8. Borsa, haftaya yükselişle başladı
    9. Cedi Osman'ın 17 sayısı Cavaliers'a..
    10. Asgari ücret 2019 ne kadar oldu
    11. Dolar/TL 5,31 seviyesinde işlem görüyor
    12. Endonezya'daki tsunamide ölü sayısı..
    13. Asgari ücret 2019’da ne kadar olacak?
    14. Erdoğan talimatı verdi! Seferberlik..
    15. Sudan'da bir muhalif siyasetçiye daha..
    16. Bakan Albayrak paylaştı! Rekor kırdı
    17. Asya borsaları
    18. VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay..
    19. "Konu Türkiye ise tek ses oluruz"
    20. Müslüman, piyangodan mutlaka uzak..
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    "Türkiye’yi kasıp kavuracak sokak olaylarına hazırlanıyorlar!"
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    ‘Sanatçı müsveddesi’nden açıklama… Çark etti!
    ‘Sanatçı müsveddesi’nden açıklama… Çark etti!

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'