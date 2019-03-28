0553 313 94 23

İstanbul polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

İstanbul polisi tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen 6 ayrı operasyonda 4 bin yıllık tunç çağlarına ait baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil’in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.

28 Mart 2019 Perşembe 11:09
İstanbul polisinden tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı

İstanbul polisi tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen 6 ayrı operasyonda 4 bin yıllık tunç çağlarına ait baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil’in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser ele geçirildi.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 1 - 26 Mart tarihleri arasında Fatih ve Küçükçekmece’de 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun en kritik noktalarından biri ise tarihi Kapalıçarşı’da gerçekleştirildi.


Yürütülen soruşturma kapsamında 7 kaçakçının gözaltına alındığı operasyonda zanlıların iş yerlerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 4 bin yıllık Tunç çağlarına ait baltalar, ok ve mızrak uçları ile İbranice ve Ermenice el yazması İncil’in de aralarında bulunduğu 836 tarihi obje ele geçirildi.


Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahraman güvenlik görevlileri ödüllendirildi
    1. Kahraman güvenlik görevlileri..
    2. Kayıp üniversite öğrencisi Belgrad..
    3. Serbest piyasada altın fiyatları
    4. TİKA’dan Türkiye Milli Pediatri..
    5. 2.Uluslararası Yasemin Adar güreş..
    6. Bülent Korkmaz: "Milli takım doğru..
    7. WOW Air uçuşlarını durdurdu
    8. Isparta’da Prof.Dr. Fuat Sezgin..
    9. Baş ağrısı ilâçları baş ağrısı yapıyor
    10. Tekirdağ DSYB’den bir ilk
    11. Haydar Ali Yıldız:"Hep beraber daha..
    12. Antalyaspor yüzme takımı 4 madalya ile..
    13. Başkan Erdoğan sosyal medyadan..
    14. Gürsulu minik çevreciler kuşları..
    15. Mavi ışıkla otizme dikkati çekilecek
    16. Kayıp üniversite öğrencisi Arda,..
    17. Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası..
    18. Polatlı’da en fazla istihdam sağlayan..
    19. Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı..
    20. Yoğun bakımda tecrübe önemli
    21. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
    22. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
    23. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
    24. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    25. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    26. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    27. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    28. Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın..
    29. Türkiye'den hareket eden Palau..
    30. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi