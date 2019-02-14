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İstanbul polisi 1 yılda 48 milyon kişiyi sorguladı(3)

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan 2018 faaliyet raporuna göre, son 1 yılda toplam48 milyon kişinin GBT (genel bilgi tarama) sorgusu yapıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:24
İstanbul polisi 1 yılda 48 milyon kişiyi sorguladı(3)

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan 2018 faaliyet raporuna göre, son 1 yılda toplam48 milyon kişinin GBT (genel bilgi tarama) sorgusu yapıldı. Raporuna göre 2018 yılında ‘satıcı’, ‘torbacı’ ve ‘kullanıcı’ sıfatıyla 63 bin 332 uyuşturucu zanlısının yakalandı, operasyonlarda 9 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü, pek çok çalışmanın yer aldığı 1 yıllık almanak raporunda, çarpıcı detaylara yer verdi. Buna göre, son 1 yılda halkın yoğun olduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezi, kahvehane, kafe, park ve bahçelerde toplam 48 milyon kişinin GBT sorgusu yapıldı. İstanbul’a atıfta bulunularak verilen ‘Yeditepe Huzur’, ‘Fetih 1453’, ‘Türkiye Güven Huzur’ve ‘Kurt Kapanı’ gibi şok uygulamalarla kanun kaçaklarına göz açtırmayan İstanbul polisi, bu operasyonlarda 145 bin ‘aranan’ şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti. GBT’si yapılan 48 milyon kişinin yanı sıra 11 milyon 375 aracı incelenirken, 2018 yılında çeşitli marka ve modelde 8 bin 241 silahın ele geçirildiği duyuruldu.


Hazırlanan faaliyet raporuna göre 2018 yılında ‘satıcı’, ‘torbacı’ ve ‘kullanıcı’ sıfatıyla 63 bin 332 uyuşturucu zanlısının yakalandı, operasyonlarda 9 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:24
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