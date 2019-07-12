0553 313 94 23

Istanbul Photo Awards 2019 Fotoğraf Albümü yayınlandı

Anadolu Ajansı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards"ın kazanan fotoğraflarından oluşan "Istanbul Photo Awards 2019" fotoğraf albümü yayınlandı

12 Temmuz 2019 Cuma 10:42
Istanbul Photo Awards 2019 Fotoğraf Albümü yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı (AA) tarafından 2015'ten beri düzenlenen uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards"ın bu yılki fotoğraf albümü yayınlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği, Türk Hava Yolları'nın resmi havayolu sponsoru olduğu yarışmanın albümünde ödül alan tüm fotoğraflara yer verildi.

Albümün kapağında, "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen AFP'nin Filistinli foto muhabiri Ahmad Gharabli'nin "İsrail-Filistin Çatışması" başlıklı fotoğrafı bulunuyor.

Fotoğraf, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına yönelik protestolar sırasında kendi fotoğrafını çekmeye çalışan İsrail askerine, askerin fotoğrafını çekerek karşılık veren Filistinli bir kadını konu alıyor.

Beş yılda yaklaşık 100 bin fotoğrafın katıldığı yarışmanın 2019 fotoğraf albümünde de profesyonel fotoğrafçıların gözünden 2018 yılı içinde dünya gündeminde yer alan önemli olaylar gösteriliyor.

- "Fotoğraflar binlerce kelimeyle anlatılabilecek hikayelere sahip"

Istanbul Photo Awards 2019 Jüri Başkanı Deborah Copaken, albüme dair kaleme aldığı sunuşta, kazanan fotoğrafların hepsinin binlerce kelimeyle anlatılabilecek hikayelere sahip olduğunu ifade etti.

Jüri üyelerinden NOOR Ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev ise "Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazanan fotoğrafın gelişen teknolojiyle anlatı savaşının fiziksel savaştan daha önemli hale gelmesinin güçlü bir örneği olduğunu kaydetti.

Albüm yurt içi ve yurt dışındaki foto muhabirleri başta olmak üzere fotoğraf kurumları, haber fotoğrafı ajansları ve üniversite kütüphanelerine ulaştırılacak.

Fotoğraf albümüne, yarışmanın resmi sayfası olan www.istanbulphotoawards.com adresinden de ulaşılabilecek.

Yarışmanın bu yılki kazanan fotoğrafları da geçen yıllarda olduğu gibi yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek sergilerde yer alacak.

Beş yılda yaklaşık 100 bin fotoğrafın katıldığı yarışmanın gelecek yıl için başvuruları 1 Kasım 2019 ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında www.istanbulphotoawards.com adresinden yapılabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:42
  1. AA
  2. Anadolu Ajansı
  3. fotoğraf albümü
  4. Istanbul Photo Awards

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin Ödüllü Mücevherleri, Çinli modellerin defilesiyle tanıtıldı
    1. Türkiye’nin Ödüllü Mücevherleri, Çinli..
    2. “POTLAÇ” kadın emeği pazarı Moda’da..
    3. Dünyanın en zengini, cennet koyları..
    4. FETÖ'nün kritik isimlerine ceza yağdı..
    5. Srebrenitsa Buca’da unutulmadı
    6. Buse Özen kimdir? Son dakika Doğuş..
    7. Salihli’nin yeni başsavcısı Mustafa..
    8. İHA’nın haberi ses getirdi, genç kız..
    9. Kızının vatana sahip çıkmasının..
    10. TSKB’de iki yeni atama
    11. Rejim İdlib kent merkezini de vurdu: 8..
    12. Aracıyla kaldırıma çıkan suç makinesi,..
    13. Tatvan’da ‘15 Temmuz Şehitleri ve..
    14. İtfaiye Müdürlüğü’nden hasta tahliyesi..
    15. Başkan Öküzcüoğlu TSM konserinde..
    16. Hakkari’de ‘vekalet yoluyla kurban..
    17. FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: "Sisi gibi ezip..
    18. Akdeniz sineğine "cezbedici koku" tuzağı
    19. Nazilli’de yaz okullarının tamamı..
    20. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!