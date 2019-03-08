İstanbul Esenyurt'ta korkutan patlama!

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 araç ve çevredeki binalarda hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bu sabah saat 05.30 sıralarında gaz sıkışması nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlamada 5 araç hasar gördü, çevredeki evlerin camları kırıldı.

Büyük korku yaşayan mahalle sakinleri ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Mahalle muhtarından açıklama

Mahalle Muhtarı Murat Cambaz, olayda ölü ve yaralı olmadığını belirterek, "Doğal gazdan kaynaklı patlama olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 15-20 ev ile bazı araçlar hasar gördü. Gerekli kurumların da şu anda hasar tespit sonucunu bekliyoruz." dedi.