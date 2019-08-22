İstanbul özel yurt fiyatları 2019 KYK İstanbul yurt adresleri
KYK yurt başvuruları 19 Ağustos itibariyle başladı. 2019 devlet yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar devam edecek. KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler ayrıca özel yurtları da araştırıyor. KYK yurdu çıkmayan öğrencilerin alternatifi özel yurtlar, kiralık öğrenci evleri ya da apart daireler. İşte İstanbul özel yurt adresleri ile İstanbul KYK yurtlarına ilişkin detaylar.22 Ağustos 2019 Perşembe 13:29
KYK yurt başvuruları 19 Ağustos itibariyle başladı. 2019 devlet yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar devam edecek. KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler ayrıca özel yurtları da araştırıyor. KYK yurdu çıkmayan öğrencilerin alternatifi özel yurtlar, kiralık öğrenci evleri ya da apart daireler. İşte İstanbul özel yurt adresleri ile İstanbul KYK yurtlarına ilişkin detaylar.
KYK İstanbul yurtları ve adresleri
KYK ABDİ İPEKÇİ YURDU
Adres ZİLHANE SOKAK NO: 1 VİŞNEZADE MAH. MAÇKA
KYK AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU
Adres ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU SOKAK NO: 35 MERDİVENKÖY MAH. GÖZTEPE
KYK ALTUNİZADE YURDU
Adres MÜTEVELLİ ÇEŞME SOKAK NO: 23/1 BARBAROS MAH.
KYK ANADOLU HİSARI YURDU
Adres GÖKSU CAD. CUMA YOLU SOKAK MAR.Ü.BED.EĞT.VE SPOR Y.O.KAM. ANADOLU HİSARI
KYK ATAŞEHİR KIZ YURDU
Adres ERCÜMENT BATANAY CAD. NO: 27 ÖRNEK MAHALLESİ
KYK AVCILAR ATATÜRK KIZ YURDU
Adres KAMPÜS SOKAK NO: 2 ÜNİVERSİTE MAH.
KYK AVCILAR MERKEZ KIZ YURDU
Adres NADİDE SOKAK NO: 5/7 GÜMÜŞPALA MAH.
KYK AVCILAR YURDU
Adres BEYOĞLU CAD. PARSELLER NO: 86-94 MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH
KYK BAHÇEKÖY YURDU
Adres HACI OSMAN BAYIRI CAD. KAZIM KARABEKİR MAH
KYK ÇAĞLAYAN ERKEK YURDU
Adres VATAN CAD. NEŞE SOKAK NO: 7/9 ÇAĞLAYAN
KYK ÇEMBERLİTAŞ YURDU
Adres PEYKHANE CADDESİ NO:20 BİNBİRDİREK MAH. FATİH
KYK EDİRNEKAPI KIZ YURDU
Adres ADNAN MENDERES VATAN BULV. NO:27 TOPKAPI MAH. EDİRNEKAPI
KYK ESENYURT ERKEK YURDU
Adres SEDEF SOKAK NO.10/12 ATATÜRK MAHALLESİ -KIRAÇ
FATİH SULTAN MEHMET YURDU
Adres ENSAR CADDESİ NO: 2/1 GENÇ OSMAN MAH.
FATİH YURDU
Adres BEDRETTİN SİMAVİ SOKAK NO:2-4 AK ŞEMSETTİN MAH
KYK FLORYA BEŞYOL YURDU
KYK FABRİKALAR CADDESİ NO: 32/A BEŞYOL MAH.
HÜDAVENDİGAR YURDU
Adres SARI MUSA SOKAK NO:7 MOLLA GÜRANİ MAH.FINDIKZADE
KYK İST.VİLAYETLER HİZ.BİRL.VALİ MUAMMER GÜLER YURDU
Adres GİRNE CADDESİ NO: 2 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.
KYK KADIRGA ERKEK YURDU
Adres CÖMERTLER SOKAK NO:4 ŞEHSUVARBEY MAH.KUMKAPI
KYK NİĞDE YURDU
Adres ZİYA GÖKALP CADDESİ BESTEKAR RAHMİBEY SOKAK NO: 15 DENİZ ABDAL MAH.FINDIKZADE
KYK SEYRANTEPE KIZ YURDU
Adres İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO: 145/A SEYRANTEPE MAH.
KYK ŞİŞLİ ERKEK YURDU
Adres ZİYA TÜRKKAN SOKAK NO:7 KAPTAN PAŞA MAH. OKMEYDANI
KYK VEZNECİLER YURDU
Adres DAR-ÜL ELHAM SOKAK NO:6 KALENDERHANE MAH.VEZNECİLER
ÖZEL YURTLAR İSE:
Ataşehir- Özel Akşemsettin Vakfı Muharrem Güleç Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 90
Telefon : 216 572 67 46
Adres : İçerenköy Karslı Ahmet Cad. Buket Sok. No:27
Ataşehir- Özel Arı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 55
Telefon : 216 576 49 40
Adres : İnönü Mah. Evren Cad. No: 53 Ataşehir
Ataşehir- Özel Cihan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi : 89
Telefon : 0216 577 57 44
Adres : İçerenköy Mah. A. Nihat Tarhan Cad. Ertaş Sok. No: 6
Ataşehir- Özel Hasan Basri Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 258
Telefon : 216 472 88 77
Adres : Örnek Mah. Ahmet Yesevi Cad. Yusuf Deniz Sok. No:2
Ataşehir- Özel Örnek Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 86
Telefon : 216 324 76 30
Adres : Örnek Mah. Somuncu Baba Sok. No: 54 Ataşehir
Ataşehir- Özel Sadık Kenan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 89
Telefon : 216 557 06 15
Adres : İnönü Mah. Kartal Cad. No: 114
Ataşehir- Özel Yenisahra Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 144
Telefon : 216 324 44 10
Adres : Fatih Cad. No: 103 Yenisahra
Avcılar- Özel Algın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 64
Telefon : 212 422 45 86
Adres : Cihangir Mah. Sanayi Sok. No: 37 Avcılar
Avcılar- Özel Avcılar Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 237
Telefon : 212 676 43 29
Adres : Üniversite Mah. Uran Cad. Park Yanı
Avcılar- Özel Çağlar Yükseköğretim Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 72
Telefon : 2125930810
Adres : Merkez Mah. Fatih Sok. No: 21
Avcılar- Özel Güvenler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 109
Telefon : 212 695 19 31
Adres : Gümüşpala Mah. Zabit Sok. No:1/1
Avcılar- Özel Meşale Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 50
Telefon : Yok
Adres : Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 5/9
Avcılar- Özel Nergis Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 146
Telefon : 212 694 28 58
Adres : Denizköşkler Mah. Zafer Cad. Misket Sok. No:5
Avcılar- Özel Oktan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 304
Telefon : 212 590 91 14
Adres : Reşitpaşa Cad. Avcılar İş Merkezi No:54
Avcılar- Özel Zümrüt Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 130
Telefon : 212 694 44 95
Adres : Denizköşkler Mah. Reşitpaşa Cad. Tavla Sok. No:1
Bağcılar- Özel Saffet Tirsi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 51
Telefon : 212 434 01 34
Adres : Yenigün Mah. 1/1 A Sok. No:5
Bahçelievler – Özel Bahçelievler Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 396
Telefon : 212 451 53 80
Adres : Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:35 C-Blok
Bahçelievler – Özel Mahya Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 182
Telefon : 212 653 74 48
Adres : Hürriyet Mah. Sümbül Sok. No: 5
Bahçelievler- Özel Vildan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 96
Telefon : 212 503 45 04
Adres : Fetih Cad. Aksu Sok. No:43
Bakırköy – Özel Abdurrahman Gürses Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 124
Telefon : Yok
Adres : Cevizlik Mah. Muhasebece Sok. No:15
Bakırköy- Özel Bakırköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : Yok
Adres : Cevizlik Mah. Muhasebece Sok. No:15
Bakırköy- Özel Bakırköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 80
Telefon : 212 660 38 93
Adres : Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Dr. Salih Sok. No:7
Bakıköy – Özel Kartaltepe Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 142
Telefon : 212 542 32 82
Adres : Kartaltepe Mah. Soğanlı Sok. No:2
Bakırköy- Özel Zümrüt Yuva Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu
Kapasitesi: 83
Telefon : 212 592 83 97
Adres : Basınköy Atayurt Cad. Cami Meydanı
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