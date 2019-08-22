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İstanbul özel yurt fiyatları 2019 KYK İstanbul yurt adresleri

KYK yurt başvuruları 19 Ağustos itibariyle başladı. 2019 devlet yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar devam edecek. KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler ayrıca özel yurtları da araştırıyor. KYK yurdu çıkmayan öğrencilerin alternatifi özel yurtlar, kiralık öğrenci evleri ya da apart daireler. İşte İstanbul özel yurt adresleri ile İstanbul KYK yurtlarına ilişkin detaylar.

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:29
İstanbul özel yurt fiyatları 2019 KYK İstanbul yurt adresleri

KYK yurt başvuruları 19 Ağustos itibariyle başladı. 2019 devlet yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar devam edecek. KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler ayrıca özel yurtları da araştırıyor. KYK yurdu çıkmayan öğrencilerin alternatifi özel yurtlar, kiralık öğrenci evleri ya da apart daireler. İşte İstanbul özel yurt adresleri ile İstanbul KYK yurtlarına ilişkin detaylar. 

KYK İstanbul yurtları ve adresleri

KYK ABDİ İPEKÇİ YURDU

Adres ZİLHANE SOKAK NO: 1 VİŞNEZADE MAH. MAÇKA

KYK AKKADIN HACI MUSTAFA TARMAN KIZ YURDU

Adres ÇÖMLEKÇİ ÇUKURU SOKAK NO: 35 MERDİVENKÖY MAH. GÖZTEPE

KYK ALTUNİZADE YURDU

Adres MÜTEVELLİ ÇEŞME SOKAK NO: 23/1 BARBAROS MAH.

KYK ANADOLU HİSARI YURDU

Adres GÖKSU CAD. CUMA YOLU SOKAK MAR.Ü.BED.EĞT.VE SPOR Y.O.KAM. ANADOLU HİSARI

KYK ATAŞEHİR KIZ YURDU

Adres ERCÜMENT BATANAY CAD. NO: 27 ÖRNEK MAHALLESİ

KYK AVCILAR ATATÜRK KIZ YURDU

Adres KAMPÜS SOKAK NO: 2 ÜNİVERSİTE MAH.

KYK AVCILAR MERKEZ KIZ YURDU

Adres NADİDE SOKAK NO: 5/7 GÜMÜŞPALA MAH.

KYK AVCILAR YURDU

Adres BEYOĞLU CAD. PARSELLER NO: 86-94 MUSTAFA KEMAL PAŞA MAH

KYK BAHÇEKÖY YURDU

Adres HACI OSMAN BAYIRI CAD. KAZIM KARABEKİR MAH

KYK ÇAĞLAYAN ERKEK YURDU

Adres VATAN CAD. NEŞE SOKAK NO: 7/9 ÇAĞLAYAN

KYK ÇEMBERLİTAŞ YURDU

Adres PEYKHANE CADDESİ NO:20 BİNBİRDİREK MAH. FATİH

KYK EDİRNEKAPI KIZ YURDU

Adres ADNAN MENDERES VATAN BULV. NO:27 TOPKAPI MAH. EDİRNEKAPI

KYK ESENYURT ERKEK YURDU

Adres SEDEF SOKAK NO.10/12 ATATÜRK MAHALLESİ -KIRAÇ

FATİH SULTAN MEHMET YURDU

Adres ENSAR CADDESİ NO: 2/1 GENÇ OSMAN MAH.

FATİH YURDU

Adres BEDRETTİN SİMAVİ SOKAK NO:2-4 AK ŞEMSETTİN MAH

KYK FLORYA BEŞYOL YURDU

KYK FABRİKALAR CADDESİ NO: 32/A BEŞYOL MAH.

HÜDAVENDİGAR YURDU

Adres SARI MUSA SOKAK NO:7 MOLLA GÜRANİ MAH.FINDIKZADE

KYK İST.VİLAYETLER HİZ.BİRL.VALİ MUAMMER GÜLER YURDU

Adres GİRNE CADDESİ NO: 2 KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH.

KYK KADIRGA ERKEK YURDU

Adres CÖMERTLER SOKAK NO:4 ŞEHSUVARBEY MAH.KUMKAPI

KYK NİĞDE YURDU

Adres ZİYA GÖKALP CADDESİ BESTEKAR RAHMİBEY SOKAK NO: 15 DENİZ ABDAL MAH.FINDIKZADE

KYK SEYRANTEPE KIZ YURDU

Adres İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. NO: 145/A SEYRANTEPE MAH.

KYK ŞİŞLİ ERKEK YURDU

Adres ZİYA TÜRKKAN SOKAK NO:7 KAPTAN PAŞA MAH. OKMEYDANI

KYK VEZNECİLER YURDU

Adres DAR-ÜL ELHAM SOKAK NO:6 KALENDERHANE MAH.VEZNECİLER

ÖZEL YURTLAR İSE:

 Ataşehir- Özel Akşemsettin Vakfı Muharrem Güleç Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 90

Telefon      : 216 572 67 46

Adres         : İçerenköy Karslı Ahmet Cad. Buket Sok. No:27

 Ataşehir- Özel Arı Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 55

Telefon      : 216 576 49 40

Adres         : İnönü Mah. Evren Cad. No: 53 Ataşehir

 

Ataşehir- Özel Cihan Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi   : 89

Telefon      : 0216 577 57 44

Adres        : İçerenköy Mah. A. Nihat Tarhan Cad. Ertaş Sok. No: 6

 

 Ataşehir- Özel Hasan Basri Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 258

Telefon      : 216 472 88 77

Adres         : Örnek Mah. Ahmet Yesevi Cad. Yusuf Deniz  Sok. No:2

 

 Ataşehir- Özel Örnek Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 86

Telefon      : 216 324 76 30

Adres         : Örnek Mah. Somuncu Baba Sok. No: 54 Ataşehir

 

Ataşehir- Özel Sadık Kenan Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 89

Telefon      : 216 557 06 15

Adres         : İnönü Mah. Kartal Cad. No: 114

 

 Ataşehir- Özel Yenisahra Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 144

Telefon      : 216 324 44 10

Adres         : Fatih Cad. No: 103 Yenisahra

 

 Avcılar- Özel Algın Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 64

Telefon      : 212 422 45 86

Adres         : Cihangir Mah. Sanayi Sok. No: 37 Avcılar

 

Avcılar- Özel Avcılar Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 237

Telefon      : 212 676 43 29

Adres         : Üniversite Mah. Uran Cad. Park Yanı

 

 Avcılar- Özel Çağlar Yükseköğretim Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 72

Telefon      : 2125930810

Adres         : Merkez Mah. Fatih Sok. No: 21

 

Avcılar- Özel Güvenler Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi: 109

Telefon      : 212 695 19 31

Adres         :  Gümüşpala Mah. Zabit Sok. No:1/1

 

Avcılar- Özel Meşale Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  50

Telefon      : Yok

Adres         :  Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 5/9

 

Avcılar- Özel Nergis Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  146

Telefon      : 212 694 28 58

Adres         :  Denizköşkler Mah. Zafer Cad. Misket Sok. No:5

 

Avcılar- Özel Oktan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  304

Telefon      : 212 590 91 14

Adres         :  Reşitpaşa Cad. Avcılar İş Merkezi No:54

 

Avcılar- Özel Zümrüt Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  130

Telefon      : 212 694 44 95

Adres         :  Denizköşkler Mah. Reşitpaşa Cad. Tavla Sok. No:1

 

Bağcılar- Özel Saffet Tirsi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  51

Telefon      : 212 434 01 34

Adres         :  Yenigün Mah. 1/1 A Sok. No:5

 

Bahçelievler – Özel Bahçelievler Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  396

Telefon      : 212 451 53 80

Adres         :  Çobançeşme Mah. Fatih Cad. No:35 C-Blok

 

Bahçelievler – Özel Mahya Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  182

Telefon      : 212 653 74 48

Adres         :  Hürriyet Mah. Sümbül Sok. No: 5

 

 Bahçelievler- Özel Vildan Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  96

Telefon      : 212 503 45 04

Adres         :  Fetih Cad. Aksu Sok. No:43

 

Bakırköy – Özel Abdurrahman Gürses Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  124

Telefon      : Yok

Adres         :  Cevizlik Mah. Muhasebece Sok. No:15

 

Bakırköy- Özel Bakırköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  80

Telefon      : Yok

Adres         :  Cevizlik Mah. Muhasebece Sok. No:15

 

Bakırköy- Özel Bakırköy Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  80

Telefon      : 212 660 38 93

Adres         :  Zuhuratbaba Mah. İncirli Cad. Dr. Salih Sok. No:7

 

Bakıköy – Özel Kartaltepe Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  142

Telefon      : 212 542 32 82

Adres         :  Kartaltepe Mah. Soğanlı Sok. No:2

 

Bakırköy- Özel Zümrüt Yuva Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu

Kapasitesi:  83

Telefon      : 212 592 83 97

Adres         :  Basınköy Atayurt Cad. Cami Meydanı

 

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