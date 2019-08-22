İstanbul özel yurt fiyatları 2019 KYK İstanbul yurt adresleri KYK yurt başvuruları 19 Ağustos itibariyle başladı. 2019 devlet yurt başvuruları 26 Ağustos’a kadar devam edecek. KYK yurt başvurusu yapan öğrenciler ayrıca özel yurtları da araştırıyor. KYK yurdu çıkmayan öğrencilerin alternatifi özel yurtlar, kiralık öğrenci evleri ya da apart daireler. İşte İstanbul özel yurt adresleri ile İstanbul KYK yurtlarına ilişkin detaylar.

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