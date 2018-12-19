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İstanbul Okan Üniversitesi Kültür Sanat ve Kongre Merkezi açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Tıpta, sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde eğitim-öğretim önemli ama Atatürk'ün hedef gösterdiği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için kültür ve sanata da önem vermemiz lazım"- Çavuşoğlu'na "insani krizlerden etkilenen sivillere yardım, destek ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi anlamında başarılı çalışmalara imza atması" dolayısıyla fahri doktora unvanı takdim edildi

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:41
İstanbul Okan Üniversitesi Kültür Sanat ve Kongre Merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi, Atatürk'ün hedef gösterdiği gibi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için kültür ve sanata da önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, İstanbul Okan Üniversitesi Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitede bulunmaktan mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

Üniversite yönetimini tebrik eden Çavuşoğlu, "Üniversitenin değişik alanlarda eğitime ne kadar önem verdiğini, sürekli geliştiğini, büyüdüğünü görüyoruz. Önceki aylarda üniversite yönetimi Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi açılışlarına da davet etmişti ama maalesef yurt dışında olduğum için katılamamıştım. Üniversitenin özellikle insani, girişimci ve aydın öğrenciler yetiştirdiğini biliyorum ve yakından takip ediyorum." diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nin hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Tıpta, sosyal bilimlerde, fen bilimlerinde eğitim-öğretim önemli ama Atatürk'ün hedef gösterdiği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için kültür ve sanata da önem vermemiz lazım. İstanbul Okan Üniversitesi bunu da ihmal etmiyor. Bu merkezde inşallah çok önemli kültürel ve sanat etkinlikleri düzenlenecektir. Bilim ve diğer alanlarda da önemli kongrelere ev sahipliği yapacaktır. "

- "Üniversiteler medeniyetin temsilcisidir"

İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ise Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nin, Türkiye'de sayılı merkezlerinden birisi olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Tesisimiz bin 550 kişilik konferans salonu, 4 katlı kütüphane, 2 katlı sergi salonu ve 300 kişilik çok amaçlı salon ve 7 fuayeden oluşuyor. Bizim anlayışımıza göre üniversitelerin görevi sadece 2 lisan bilen öğrenciler yetiştirmek değil. Üniversitelerin, ülkesine, topluma ışık sağlaması gerekiyor. Çünkü üniversiteler medeniyetin temsilcisidir. Bizim de bu bağlamda çok güzel bir kampüsümüz ve öğrenci yurdumuz var. Hem üniversitemiz hem İstanbul ve Türkiye'nin hizmetine açılacak bir kültür sanat ve kongre merkezi yaptık."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mütevelli Heyet Başkanı Okan, Rektör Prof. Dr. Mustafa Koçak ve beraberindekiler, konuşmaların ardından kurdele keserek açılışını yaptıkları merkezi gezdi.

- Fahri Doktora töreni

İstanbul Okan Üniversitesi Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nin açılış töreninin ardından Fahri Doktora Töreni gerçekleşti.

Törende İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Koçak, Çavuşoğlu'na "insani krizlerden etkilenen sivillere yardım, destek ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi anlamında başarılı çalışmalara imza atması" dolayısıyla fahri doktora unvanı takdim etti.

Burada konuşan Okan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu unvanın verildiği beşinci kişi olduğunu belirterek, bu konuda üniversite senatosunun çok dikkatli ve titiz olduğunu söyledi.

Rektör Koçak ise Çavuşoğlu'nun öz geçmişini anlattı.

Çavuşoğlu, törenin sonunda basına kapalı olarak öğrencilere girişimcilik dersi verdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:41
  1. Dışişleri Bakanı
  2. İstanbul Okan Üniversitesi
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Okan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Bekir Okan

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