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İstanbul Öğretmen Akademileri kapanış programı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran:- "Bizi anlayan, bizimle taşın altına elini değil gövdesini sokacak arkadaşlar başımızın tacıdır. Ama bizi anlamayan, ne yapmak istediğimizi bilemeyen, anlamamakta direnen, metal yorgunluğu olmuş arkadaşlarla da yolumuzu ayıracağımızı her yerde söylüyoruz"

14 Haziran 2019 Cuma 18:47
İstanbul Öğretmen Akademileri kapanış programı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran, "Bizi anlayan, bizimle taşın altına elini değil gövdesini sokacak arkadaşlar başımızın tacıdır. Ama bizi anlamayan, ne yapmak istediğimizi bilemeyen, anlamamakta direnen, metal yorgunluğu olmuş arkadaşlarla da yolumuzu ayıracağımızı her yerde söylüyoruz." dedi.

İstanbul Öğretmen Akademileri'nin Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlenen kapanış ve son ders programında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran, İstanbul'daki öğretmenlerin enerjilerine hayran kaldığını belirterek, Ankara'dan baktıkları gibi olmadığını ifade etti.

2023 Eğitim Vizyonu ile geleceğin çocuklarını yetiştirmek için çok çalıştıklarını ve yol arkadaşlarına güvendiklerini belirten Safran, "İstanbul'da yapılan çalışmalara baktım. Sizde bu enerji varken, biz bu işi gerçekten başaracağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri olarak hiçbir siyasi beklentilerinin bulunmadığını ve tüm güçlerini başarıya odakladıklarını dile getiren Safran, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uyarısına rağmen kırık ayakla, ayakta sunum yaptığını gözleri dolarak anlattı.

Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak yatılı okuduğunu ve kız kardeşinin de doktor olduğunu belirten Safran, "Ben kendimi bu vatana ve millete borçlu hissettim. 21 yaşıma kadar devlet okuttu. Üniversitede de devlet yurdunda kaldık. O anlamda bizim bu devlet ve milletten başka kimseye borcumuz yok." şeklinde konuştu.

- "Överek anlattığımız Finlandiya, Güney Kore ve Almanya olimpiyatlarda döküldü"

Öğretmen Akademileri projesinden övgüyle bahseden Safran, dünyanın hiçbir yerinde eğitimin kalitesinin öğretmen kalitesinin üstünde olmadığını, bu sebeple öğretmenlerin mesleki motivasyonlarını geliştirmek zorunda olduklarını anlattı.

Öğretmenlik mesleğinin temelinin sevgi ve şefkate dayandığını aktaran Safran, şöyle konuştu:

"Çocukların içindeki ruhu canlı tutmamız gerekiyor. Çok yetenekli çocuklarımız var. Türkiye aslında eğitimde de kaliteli. Fizik Olimpiyatları'na giden çocuklar altın madalya ile döndü. O bizim överek anlattığımız Finlandiya, Güney Kore, Almanya, hepsi döküldü. Demek ki bizim birçok Aziz Sancarları, Fuat Sezginleri yetiştirecek kapasitemiz ve gücümüz var."

İstanbul'da gördüğü tablodan memnuniyetini dile getiren Safran, "Bizi anlayan, bizimle taşın altına elini değil gövdesini sokacak arkadaşlar başımızın tacıdır. Ama bizi anlamayan, ne yapmak istediğimizi bilemeyen, anlamamakta direnen, metal yorgunluğu olmuş arkadaşlarla da yolumuzu ayıracağımızı her yerde söylüyoruz. Biz liyakat esasına göre çalışmaktan yanayız." ifadelerini kullandı.

- "Bizler her gün kendi mesleğimizle ilgili yetkinleşmeliyiz"

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise 2023 Vizyon belgesini eğitimcilerle birlikte başarıyla yürüttüklerini söyledi.

Büyük bir mutluluk duyacakları işler yaptıklarını ifade eden Yazıcı, Öğretmen Akademileri'nin de başarılı işlerden olduğunu aktardı.

Öğretmenlerin sürekli öğrenme yolculuğu içerisinde olması gereken bir mesleğe sahip olduklarını belirten Yazıcı, şunları aktardı:

"Çocuklarımızın öğrenme heyecanları, merakları ve kapasiteleri sonsuza kadar uzanıyor. Onların öğrenme kapasitelerini geliştirebilmek onların düşüncelerini ateşleyebilmekle ilişkili. Bizler her gün kendi mesleğimizle ilgili yetkinleşmeli, her geçen günümüzü bir öncekinden çok daha nitelikli hale getirmek durumun olarak çalışmalıyız. Çocuklarımızın öğrenme merakları sınırsız olduğu gibi bizim de öğrenme ihtiyacımız sınırsız. Bu yönüyle Öğretmen Akademileri sürekli gelişme, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim anlayışlarına yeni bir soluk da katıyor."

Yazıcı, Öğretmen Akademileri'nde çok farklı sanatçılar, akademisyenler, edebiyatçılardan oluşan uzmanlarla çalıştıklarını bildirerek, koordinatör, idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Müzik dinletisi ve masal anlatısının da yapıldığı program sonunda akademilere katılan öğretmenlere sertifikaları verildi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve akademide ders veren isimler katıldı.



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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 18:47
  1. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı
  2. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran

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