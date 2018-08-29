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İstanbul nöbetçi eczaneler 2018 BahçelievlerBağcılar Kadıköy Gaziosmanpaşa Esenyurt Şişli nöbetçi eczaneler 29 Ağustos Çarşamba

Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 29 Ağustos Çarşamba nöbetçi eczane İstanbul, nöbetçi eczane Bahçelievler, nöbetçi eczane Küçükçekmece, nöbetçi eczane Bağcılar, nöbetçi eczane Kadıköy, nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa, nöbetçi eczane Esenyurt, nöbetçi eczane Şişli, nöbetçi eczane Zeytinburnu 29 Ağustos Çarşamba.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:00
İstanbul nöbetçi eczaneler 2018 BahçelievlerBağcılar Kadıköy Gaziosmanpaşa Esenyurt Şişli nöbetçi eczaneler 29 Ağustos Çarşamba

Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 29 Ağustos Çarşamba nöbetçi eczane İstanbul, nöbetçi eczane Bahçelievler, nöbetçi eczane Küçükçekmece, nöbetçi eczane Bağcılar, nöbetçi eczane Kadıköy, nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa, nöbetçi eczane Esenyurt, nöbetçi eczane Şişli, nöbetçi eczane Zeytinburnu 29 Ağustos Çarşamba.

Kınalı Eczanesi Adalar Kınalıada

Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi 38

Heybeliada Eczanesi Adalar Heybeliada

Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 28

Burgazada Eczanesi Adalar Burgazada

Burgazadası Mahallesi Çınarlık Sokak 3

Yeni Eczanesi Adalar Büyükada

Nizam Mahallesi Çınar Caddesi 7b

Hadımköy Eczanesi Arnavutköy Hadımköy

Hastane Mahallesi Ayasofya Caddesi 9/a

Arnavutköy Şifa Eczanesi Arnavutköy

Arnavutköy Merkez Mahallesi Şener Sokak 2/8b

Flora Eczanesi Ataşehir Küçükbakkalköy

Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi 10/a

Ahu Eczanesi Ataşehir Örnek

Örnek Mahallesi Neyzen Salimbey Sokak 21

Gökçe Eczanesi Ataşehir İçerenköy

İçerenköy Mahallesi Ertaş Sokak 19/a

Ümit Eczanesi Avcılar

Avcılar Merkez Mahallesi Şamlı Sokak

Zeyrek Eczanesi Avcılar Gümüşpala

Gümüşpala Mahallesi Yeniyuva Sokak 11

Leman Eczanesi Bağcılar Yüzyıl

Yüzyıl Mahallesi 47. Sokak 4

Toraman Eczanesi Bağcılar

Çınar Mahallesi Esenler Caddesi

İpek Eczanesi Bağcılar Kirazlı

Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 37a

G-plus Eczanesi Bağcılar Güneşli

Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 37b

Bilgin Eczanesi Bağcılar

Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi

Mehtap Eczanesi Bahçelievler Yenibosna

Fevziçakmak Mahallesi Fatih Caddesi 154

Funda Ören Eczanesi Bahçelievler Şirinevler

Şirinevler Mahallesi Hastane Caddesi 20/b

Didem Eczanesi Bahçelievler

Bahçelievler Mahallesi Talatpaşa Caddesi

Oral Eczanesi Bakırköy Florya

Basınköy Mahallesi Ahmet Cevdet İkdam Caddesi 22-a

Huzur Eczanesi Bakırköy

Sakızağacı Mahallesi İstanbul Caddesi

Emine Eczanesi Bakırköy Yeşilköy

Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi 65

Barış Eczanesi Bakırköy Ataköy

Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Açık Deniz Sokak 26

Vadiyaka Eczanesi Başakşehir 0

Başakşehir Mahallesi Şehzade Sokak

Oksijen Eczanesi Başakşehir Bahçeşehir

Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Süzer Bulvarı 7

Esme Eczanesi Başakşehir Altınşehir

Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi 139

Anatolia Eczanesi Başakşehir

Kayabaşı Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi

Yeni Altıntepsi Eczanesi Bayrampaşa Altıntepsi

Terazidere Mahallesi Filiz Sokak 181/1

Meltem Eczanesi Beşiktaş 1. Levent

Nispetiye Mahallesi Fecri Ebcioğlu Sokak 5 1.

Lale Eczanesi Beşiktaş Ortaköy

Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi 60/c

Güven Eczanesi Beşiktaş Gayrettepe

Gayrettepe Mahallesi Başak Sokak 2c

Yıldırım Eczanesi Beykoz Paşabahçe

Paşabahçe Mahallesi Beyaz Erguvan Caddesi 62

Kanlıca Eczanesi Beykoz Kanlıca

Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi 5/d

Utku Eczanesi Beylikdüzü

Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi 42gg/6-7

Çınar Eczanesi Beylikdüzü Gürpınar

Adnan Kahveci Mahallesi Kuşdili Caddesi 7/a

Akdemir Eczanesi Beylikdüzü

Cumhuriyet Mahallesi Fedakar Sokak

Selin Eczanesi Beyoğlu Halıcıoğlu

Keçeci Piri Mahallesi Müverrih Ali Caddesi 60b

Özhan Eczanesi Beyoğlu Cihangir

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Sokak 9a

Gülden Eczanesi Büyükçekmece

Atatürk Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi

Gönülden Eczanesi Büyükçekmece Mimarsinan

Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi 16/p

Çınar Eczanesi Büyükçekmece Tepecik

Türkoba Mahallesi Atatürk Caddesi 247/b

Ege Eczanesi Çatalca

Ferhatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi

Uğurlu Eczanesi Çekmeköy

Mehmet Akif Mahallesi Zembil Sokak

Kardelen Eczanesi Çekmeköy Alemdağ

Alemdağ Mahallesi İlim Caddesi 29

Yiğit Eczanesi Esenler

Fevzi Çakmak Mahallesi 1119. Sokak 1a

Nimet Eczanesi Esenyurt

Namık Kemal Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı

Lotus Eczanesi Esenyurt

Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi 23a

Haktan Eczanesi Esenyurt Kıraç

İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi 153

Çare Eczanesi Esenyurt

Mevlana Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi

Su Eczanesi Eyüp Alibeyköy

Alibeyköy Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi 55

Nişanca Eczanesi Eyüp

Nişanca Mahallesi Nazırağa Yokuşu Sokak

Arcadium Eczanesi Eyüp Göktürk

Göktürk Merkez Mahallesi Telekom Sokak 1b

Salih Eczanesi Fatih Karagümrük

Hırka-i Şerif Mahallesi Yamak Sokak 20a

Pınar Ünsoy Eczanesi Fatih Eminönü

Hocapaşa Mahallesi Ankara Caddesi 32-c

Kutlar Eczanesi Fatih Altınay

Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi 61/a

Haseki Sağlık Eczanesi Fatih Aksaray

Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi 25

Efeoğlu Eczanesi Fatih Şehremini

Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi 131 A

Cerrahpaşa Yılmaz Eczanesi Fatih Kocamustafapaşa

Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi 124

Uslu Eczanesi Gaziosmanpaşa Yıldıztabya

Karlıtepe Mahallesi Yıldıztabya Caddesi 33/1a

Nar Eczanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy

Hürriyet Mahallesi 255. Sokak 10-12/b

Kent Eczanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy

Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 172

Anadolu Eczanesi Gaziosmanpaşa Fevziçakmak

Karayolları Mahallesi 621. Sokak 42a

Doğan Eczanesi Güngören Merter

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi 37

Aydın Yılmaz Eczanesi Güngören

Haznedar Mahallesi Ergene Sokak

Park Eczanesi Kadıköy Caddebostan

Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi 22/b

Nükhet Eczanesi Kadıköy Caferağa

Caferağa Mahallesi Gn. Asım Gündüz Caddesi 69/a

Koşuyolu Sağlık Eczanesi Kadıköy Koşuyolu

Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi 110-a

İdil Eczanesi Kadıköy Göztepe

Göztepe Mahallesi Çimenzar Sokak 34/a

Hekimoğlu Eczanesi Kadıköy Erenköy

Erenköy Mahallesi Tellikavak Sokak 1b

Ecrin Eczanesi Kadıköy Merdivenköy

Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak 6/b

Bostancı Merkez Eczanesi Kadıköy Bostancı

Bostancı Mahallesi Prof. Ali Nihat Tarlan Caddesi 17/19-b

Ortabayır Eczanesi Kağıthane Gültepe

Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi 12/c

Ufuk Eczanesi Kağıthane

Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi

Çağrı Eczanesi Kağıthane Örnektepe

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi 5/b

Alara Eczanesi Kağıthane Hamidiye

Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak 19/a

İstanbul Eczanesi Kartal Soğanlık

Soğanlık Yeni Mahallesi Atatürk Caddesi 3

İncir Eczanesi Kartal Orhantepe

Orhantepe Mahallesi Saraylar Caddesi 80a

Hatice Eczanesi Kartal Yakacık

Çarşı Mahallesi Ayazma Caddesi 3/40

Deniz Eczanesi Kartal Toprakyol

Petroliş Mahallesi Kızılay Bulvarı 27

Gülşen Eczanesi Küçükçekmece İkitelli

Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi 137/a

Papatyam Eczanesi Küçükçekmece

Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi

Nas Eczanesi Küçükçekmece Atakent

Atakent Mahallesi 221. Sokak 21-16

Fatoş Eczanesi Küçükçekmece Sefaköy

Söğütlüçeşme Mahallesi Camialtı Sokak 32

Altıner Eczanesi Küçükçekmece Sefaköy

Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi 118/a

Sağlık Eczanesi Maltepe Yalı

Bağlarbaşı Mahallesi Aşiyan Sokak 5e

Gülsuyu Eczanesi Maltepe Gülsuyu

Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi 45/b

Esin Eczanesi Maltepe İdealtepe

İdealtepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi 73/a

Kaynarca Eczanesi Pendik Çamçeşme

Fevzi Çakmak Mahallesi Marmara Caddesi 55/b

Halitbey Eczanesi Pendik

Yenimahalle Mahallesi Abdülhalik Renda Caddesi

Büşra Eczanesi Pendik Yenişehir

Kurtköy Mahallesi Safa Caddesi 93b

Nane Limon Eczanesi Sancaktepe Ortadağ

Fatih Mahallesi Okul Sokak 11/a

Jasmin Eczanesi Sancaktepe Yenidoğan

Yenidoğan Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi No:13/a

Begüm Atasoy Eczanesi Sancaktepe Sarıgazi

Emek Mahallesi Yenice Sokak 13a

Mavi Eczanesi Sarıyer İstinye

İstinye Mahallesi Çayır Caddesi 65

İlkay Eczanesi Sarıyer Merkezköyler

Demirci Köyü Demirciköy Caddesi 73/a

Dedeoğlu Eczanesi Sarıyer

Sarıyer Merkez Mahallesi Türbe Çeşme Sokak

Ayazağa Etfal Eczanesi Sarıyer Ayazağa

Ayazağa Mahallesi Şehit İlhan Yurt Sokak 69/d

Yeşilçay Eczanesi Şile Ağva

Ağva Merkez Mahallesi Yakuplu Caddesi 9/c

Şile Eczanesi Şile

Çavuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 67/b

Sönmez Eczanesi Silivri Selimpaşa

Selimpaşa Merkez Mahallesi 202. Caddesi 25/a

Millet Eczanesi Silivri

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi 8/a

Şifa Eczanesi Şişli Okmeydanı

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 13/b

Şişli Emek Eczanesi Şişli 19 Mayıs

19 Mayıs Mahallesi Operatör Raif Bey Sokak 1 19

Ayşegül Eczanesi Şişli Mecidiyeköy

Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi 64/d

Güneş Eczanesi Sultanbeyli

Ahmet Yesevi Mahallesi Bosna Bulvarı Hücre Sok.

Elif Eczanesi Sultanbeyli Mehmetakif

Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı 222/b

Selay Eczanesi Sultangazi Sultançiftliği

Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi 67b

Aliçelebi Eczanesi Sultangazi

75. Yıl Mahallesi Istıklal Caddesi

Masal Eczanesi Tuzla İçmeler

İçmeler Mahallesi İncesu Sokak 16/3

Dila Eczanesi Tuzla Mimarsinan

Şifa Mahallesi Emiroğlu Caddesi 133

Demirtaş Eczanesi Tuzla Merkez

Yayla Mahallesi Vatan Caddesi 91/b

Yılmaz Eczanesi Ümraniye Kazımkarabekir

Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 22/a

Mithatpaşa Eczanesi Ümraniye İstiklal

İstiklal Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 32/a

Kurşunlu Eczanesi Ümraniye Aşağıdudullu

Adem Yavuz Mahallesi Esenlik Sokak 12a

Deval Eczanesi Ümraniye Çakmak

Mehmet Akif Mahallesi Elalmış Caddesi 27/b

Piramit Eczanesi Üsküdar Bulgurlu

Bulgurlu Mahallesi Sütçü Sokak 6/2b

Kavak Eczanesi Üsküdar Mimarsinan

Ahmediye Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi 2

Hülya Eczanesi Üsküdar Beylerbeyi

Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi 7

Beyhan Eczanesi Üsküdar Ünalan

Ünalan Mahallesi Soyak Camii Sokak Soyak Göztepe Rezidans Sitesi A1 Blok Dükkan 2 No:6ea

Mavi Eczanesi Üsküdar Muratreis

Valideiatik Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi 209/a

Zafer Eczanesi Zeytinburnu

Veliefendi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi

Birben Eczanesi Zeytinburnu Seyitnizam

Seyit Nizam Mahallesi Balıklı Çırpıcı Yolu Sokak 15

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:00
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