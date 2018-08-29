İstanbul nöbetçi eczaneler 2018 BahçelievlerBağcılar Kadıköy Gaziosmanpaşa Esenyurt Şişli nöbetçi eczaneler 29 Ağustos Çarşamba
Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 29 Ağustos Çarşamba nöbetçi eczane İstanbul, nöbetçi eczane Bahçelievler, nöbetçi eczane Küçükçekmece, nöbetçi eczane Bağcılar, nöbetçi eczane Kadıköy, nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa, nöbetçi eczane Esenyurt, nöbetçi eczane Şişli, nöbetçi eczane Zeytinburnu 29 Ağustos Çarşamba.29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:00
Nöbetçi eczane uygulaması vatandaşlar için hayati önem arz etmekte. İnsanlar hastalandığında hemen en yakın nöbetçi eczaneyi araştırıyor. İşte 29 Ağustos Çarşamba nöbetçi eczane İstanbul, nöbetçi eczane Bahçelievler, nöbetçi eczane Küçükçekmece, nöbetçi eczane Bağcılar, nöbetçi eczane Kadıköy, nöbetçi eczane Gaziosmanpaşa, nöbetçi eczane Esenyurt, nöbetçi eczane Şişli, nöbetçi eczane Zeytinburnu 29 Ağustos Çarşamba.
Kınalı Eczanesi Adalar Kınalıada
Kınalıada Mahallesi Çarşı Caddesi 38
Heybeliada Eczanesi Adalar Heybeliada
Heybeliada Mahallesi Ayyıldız Caddesi 28
Burgazada Eczanesi Adalar Burgazada
Burgazadası Mahallesi Çınarlık Sokak 3
Yeni Eczanesi Adalar Büyükada
Nizam Mahallesi Çınar Caddesi 7b
Hadımköy Eczanesi Arnavutköy Hadımköy
Hastane Mahallesi Ayasofya Caddesi 9/a
Arnavutköy Şifa Eczanesi Arnavutköy
Arnavutköy Merkez Mahallesi Şener Sokak 2/8b
Flora Eczanesi Ataşehir Küçükbakkalköy
Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Caddesi 10/a
Ahu Eczanesi Ataşehir Örnek
Örnek Mahallesi Neyzen Salimbey Sokak 21
Gökçe Eczanesi Ataşehir İçerenköy
İçerenköy Mahallesi Ertaş Sokak 19/a
Ümit Eczanesi Avcılar
Avcılar Merkez Mahallesi Şamlı Sokak
Zeyrek Eczanesi Avcılar Gümüşpala
Gümüşpala Mahallesi Yeniyuva Sokak 11
Leman Eczanesi Bağcılar Yüzyıl
Yüzyıl Mahallesi 47. Sokak 4
Toraman Eczanesi Bağcılar
Çınar Mahallesi Esenler Caddesi
İpek Eczanesi Bağcılar Kirazlı
Kirazlı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 37a
G-plus Eczanesi Bağcılar Güneşli
Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 37b
Bilgin Eczanesi Bağcılar
Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi
Mehtap Eczanesi Bahçelievler Yenibosna
Fevziçakmak Mahallesi Fatih Caddesi 154
Funda Ören Eczanesi Bahçelievler Şirinevler
Şirinevler Mahallesi Hastane Caddesi 20/b
Didem Eczanesi Bahçelievler
Bahçelievler Mahallesi Talatpaşa Caddesi
Oral Eczanesi Bakırköy Florya
Basınköy Mahallesi Ahmet Cevdet İkdam Caddesi 22-a
Huzur Eczanesi Bakırköy
Sakızağacı Mahallesi İstanbul Caddesi
Emine Eczanesi Bakırköy Yeşilköy
Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi 65
Barış Eczanesi Bakırköy Ataköy
Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Açık Deniz Sokak 26
Vadiyaka Eczanesi Başakşehir 0
Başakşehir Mahallesi Şehzade Sokak
Oksijen Eczanesi Başakşehir Bahçeşehir
Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Süzer Bulvarı 7
Esme Eczanesi Başakşehir Altınşehir
Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi 139
Anatolia Eczanesi Başakşehir
Kayabaşı Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi
Yeni Altıntepsi Eczanesi Bayrampaşa Altıntepsi
Terazidere Mahallesi Filiz Sokak 181/1
Meltem Eczanesi Beşiktaş 1. Levent
Nispetiye Mahallesi Fecri Ebcioğlu Sokak 5 1.
Lale Eczanesi Beşiktaş Ortaköy
Ortaköy Mahallesi Dereboyu Caddesi 60/c
Güven Eczanesi Beşiktaş Gayrettepe
Gayrettepe Mahallesi Başak Sokak 2c
Yıldırım Eczanesi Beykoz Paşabahçe
Paşabahçe Mahallesi Beyaz Erguvan Caddesi 62
Kanlıca Eczanesi Beykoz Kanlıca
Kanlıca Mahallesi Barış Manço Caddesi 5/d
Utku Eczanesi Beylikdüzü
Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi 42gg/6-7
Çınar Eczanesi Beylikdüzü Gürpınar
Adnan Kahveci Mahallesi Kuşdili Caddesi 7/a
Akdemir Eczanesi Beylikdüzü
Cumhuriyet Mahallesi Fedakar Sokak
Selin Eczanesi Beyoğlu Halıcıoğlu
Keçeci Piri Mahallesi Müverrih Ali Caddesi 60b
Özhan Eczanesi Beyoğlu Cihangir
Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Sokak 9a
Gülden Eczanesi Büyükçekmece
Atatürk Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi
Gönülden Eczanesi Büyükçekmece Mimarsinan
Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi 16/p
Çınar Eczanesi Büyükçekmece Tepecik
Türkoba Mahallesi Atatürk Caddesi 247/b
Ege Eczanesi Çatalca
Ferhatpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi
Uğurlu Eczanesi Çekmeköy
Mehmet Akif Mahallesi Zembil Sokak
Kardelen Eczanesi Çekmeköy Alemdağ
Alemdağ Mahallesi İlim Caddesi 29
Yiğit Eczanesi Esenler
Fevzi Çakmak Mahallesi 1119. Sokak 1a
Nimet Eczanesi Esenyurt
Namık Kemal Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı
Lotus Eczanesi Esenyurt
Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi 23a
Haktan Eczanesi Esenyurt Kıraç
İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi 153
Çare Eczanesi Esenyurt
Mevlana Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi
Su Eczanesi Eyüp Alibeyköy
Alibeyköy Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi 55
Nişanca Eczanesi Eyüp
Nişanca Mahallesi Nazırağa Yokuşu Sokak
Arcadium Eczanesi Eyüp Göktürk
Göktürk Merkez Mahallesi Telekom Sokak 1b
Salih Eczanesi Fatih Karagümrük
Hırka-i Şerif Mahallesi Yamak Sokak 20a
Pınar Ünsoy Eczanesi Fatih Eminönü
Hocapaşa Mahallesi Ankara Caddesi 32-c
Kutlar Eczanesi Fatih Altınay
Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi 61/a
Haseki Sağlık Eczanesi Fatih Aksaray
Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi 25
Efeoğlu Eczanesi Fatih Şehremini
Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi 131 A
Cerrahpaşa Yılmaz Eczanesi Fatih Kocamustafapaşa
Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi 124
Uslu Eczanesi Gaziosmanpaşa Yıldıztabya
Karlıtepe Mahallesi Yıldıztabya Caddesi 33/1a
Nar Eczanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy
Hürriyet Mahallesi 255. Sokak 10-12/b
Kent Eczanesi Gaziosmanpaşa Küçükköy
Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 172
Anadolu Eczanesi Gaziosmanpaşa Fevziçakmak
Karayolları Mahallesi 621. Sokak 42a
Doğan Eczanesi Güngören Merter
Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Şair Ahmet Kutsi Tecer Caddesi 37
Aydın Yılmaz Eczanesi Güngören
Haznedar Mahallesi Ergene Sokak
Park Eczanesi Kadıköy Caddebostan
Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi 22/b
Nükhet Eczanesi Kadıköy Caferağa
Caferağa Mahallesi Gn. Asım Gündüz Caddesi 69/a
Koşuyolu Sağlık Eczanesi Kadıköy Koşuyolu
Koşuyolu Mahallesi Koşuyolu Caddesi 110-a
İdil Eczanesi Kadıköy Göztepe
Göztepe Mahallesi Çimenzar Sokak 34/a
Hekimoğlu Eczanesi Kadıköy Erenköy
Erenköy Mahallesi Tellikavak Sokak 1b
Ecrin Eczanesi Kadıköy Merdivenköy
Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak 6/b
Bostancı Merkez Eczanesi Kadıköy Bostancı
Bostancı Mahallesi Prof. Ali Nihat Tarlan Caddesi 17/19-b
Ortabayır Eczanesi Kağıthane Gültepe
Ortabayır Mahallesi Santral Caddesi 12/c
Ufuk Eczanesi Kağıthane
Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi
Çağrı Eczanesi Kağıthane Örnektepe
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi 5/b
Alara Eczanesi Kağıthane Hamidiye
Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak 19/a
İstanbul Eczanesi Kartal Soğanlık
Soğanlık Yeni Mahallesi Atatürk Caddesi 3
İncir Eczanesi Kartal Orhantepe
Orhantepe Mahallesi Saraylar Caddesi 80a
Hatice Eczanesi Kartal Yakacık
Çarşı Mahallesi Ayazma Caddesi 3/40
Deniz Eczanesi Kartal Toprakyol
Petroliş Mahallesi Kızılay Bulvarı 27
Gülşen Eczanesi Küçükçekmece İkitelli
Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi 137/a
Papatyam Eczanesi Küçükçekmece
Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi
Nas Eczanesi Küçükçekmece Atakent
Atakent Mahallesi 221. Sokak 21-16
Fatoş Eczanesi Küçükçekmece Sefaköy
Söğütlüçeşme Mahallesi Camialtı Sokak 32
Altıner Eczanesi Küçükçekmece Sefaköy
Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi 118/a
Sağlık Eczanesi Maltepe Yalı
Bağlarbaşı Mahallesi Aşiyan Sokak 5e
Gülsuyu Eczanesi Maltepe Gülsuyu
Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi 45/b
Esin Eczanesi Maltepe İdealtepe
İdealtepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi 73/a
Kaynarca Eczanesi Pendik Çamçeşme
Fevzi Çakmak Mahallesi Marmara Caddesi 55/b
Halitbey Eczanesi Pendik
Yenimahalle Mahallesi Abdülhalik Renda Caddesi
Büşra Eczanesi Pendik Yenişehir
Kurtköy Mahallesi Safa Caddesi 93b
Nane Limon Eczanesi Sancaktepe Ortadağ
Fatih Mahallesi Okul Sokak 11/a
Jasmin Eczanesi Sancaktepe Yenidoğan
Yenidoğan Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi No:13/a
Begüm Atasoy Eczanesi Sancaktepe Sarıgazi
Emek Mahallesi Yenice Sokak 13a
Mavi Eczanesi Sarıyer İstinye
İstinye Mahallesi Çayır Caddesi 65
İlkay Eczanesi Sarıyer Merkezköyler
Demirci Köyü Demirciköy Caddesi 73/a
Dedeoğlu Eczanesi Sarıyer
Sarıyer Merkez Mahallesi Türbe Çeşme Sokak
Ayazağa Etfal Eczanesi Sarıyer Ayazağa
Ayazağa Mahallesi Şehit İlhan Yurt Sokak 69/d
Yeşilçay Eczanesi Şile Ağva
Ağva Merkez Mahallesi Yakuplu Caddesi 9/c
Şile Eczanesi Şile
Çavuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 67/b
Sönmez Eczanesi Silivri Selimpaşa
Selimpaşa Merkez Mahallesi 202. Caddesi 25/a
Millet Eczanesi Silivri
Piri Mehmet Paşa Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi 8/a
Şifa Eczanesi Şişli Okmeydanı
Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 13/b
Şişli Emek Eczanesi Şişli 19 Mayıs
19 Mayıs Mahallesi Operatör Raif Bey Sokak 1 19
Ayşegül Eczanesi Şişli Mecidiyeköy
Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi 64/d
Güneş Eczanesi Sultanbeyli
Ahmet Yesevi Mahallesi Bosna Bulvarı Hücre Sok.
Elif Eczanesi Sultanbeyli Mehmetakif
Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı 222/b
Selay Eczanesi Sultangazi Sultançiftliği
Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi 67b
Aliçelebi Eczanesi Sultangazi
75. Yıl Mahallesi Istıklal Caddesi
Masal Eczanesi Tuzla İçmeler
İçmeler Mahallesi İncesu Sokak 16/3
Dila Eczanesi Tuzla Mimarsinan
Şifa Mahallesi Emiroğlu Caddesi 133
Demirtaş Eczanesi Tuzla Merkez
Yayla Mahallesi Vatan Caddesi 91/b
Yılmaz Eczanesi Ümraniye Kazımkarabekir
Kazım Karabekir Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 22/a
Mithatpaşa Eczanesi Ümraniye İstiklal
İstiklal Mahallesi Mithatpaşa Caddesi 32/a
Kurşunlu Eczanesi Ümraniye Aşağıdudullu
Adem Yavuz Mahallesi Esenlik Sokak 12a
Deval Eczanesi Ümraniye Çakmak
Mehmet Akif Mahallesi Elalmış Caddesi 27/b
Piramit Eczanesi Üsküdar Bulgurlu
Bulgurlu Mahallesi Sütçü Sokak 6/2b
Kavak Eczanesi Üsküdar Mimarsinan
Ahmediye Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi 2
Hülya Eczanesi Üsküdar Beylerbeyi
Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Caddesi 7
Beyhan Eczanesi Üsküdar Ünalan
Ünalan Mahallesi Soyak Camii Sokak Soyak Göztepe Rezidans Sitesi A1 Blok Dükkan 2 No:6ea
Mavi Eczanesi Üsküdar Muratreis
Valideiatik Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi 209/a
Zafer Eczanesi Zeytinburnu
Veliefendi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi
Birben Eczanesi Zeytinburnu Seyitnizam
Seyit Nizam Mahallesi Balıklı Çırpıcı Yolu Sokak 15
YORUM YAZ