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İstanbul namaz vakitleri diyanet İstanbul ezan vakitleri aylık

Peygamberimiz (S.A.V) tarafından fetihle müjdelenen ve Muhammed Fatih Han tarafından feth edilen İstanbul namaz saatleri araştırılıyor. Günde beş vakit kurtuluşa çağrısı ezana kulak veren Müslümanlar İstanbul namaz vaktini merak ediyor. İşte İstanbul sabah namaz vakti, İstanbul öğlen ezanı kaçta, İstanbul ikinci namazı kaçta kılınıyor, İstanbul akşam namaz saati, İstanbul’da yatsı kaçta okunuyor? İşte Diyanet İstanbul namaz saati vakitleri…

09 Kasım 2018 Cuma 11:27
İstanbul namaz vakitleri diyanet İstanbul ezan vakitleri aylık

Peygamberimiz (S.A.V) tarafından fetihle müjdelenen ve Muhammed Fatih Han tarafından feth edilen İstanbul namaz saatleri araştırılıyor. Günde beş vakit kurtuluşa çağrısı ezana kulak veren Müslümanlar İstanbul namaz vaktini merak ediyor. İşte İstanbul sabah namaz vakti, İstanbul öğlen ezanı kaçta, İstanbul ikinci namazı kaçta kılınıyor, İstanbul akşam namaz saati, İstanbul’da yatsı kaçta okunuyor? İşte Diyanet İstanbul namaz saati vakitleri…

Namaz dinin direği, Müslümanın miracı, insanlığın kurtuluş reçetesi, amellerin en hası ve suallerin ilki namaz olacaktır.  Bir kulun Allah`ı iyi tanımışlığın en güzel göstergesi yine namazdır. Namaz, tüm günah ve pisliklerden temizleyen bir ibadettir. Allah’a ulaşmak için en büyük aracıdır namaz. Onun için Müslüman günde beş vakit Allah’ın huzurunda namazla huşuya erer. Namazla Yüce Yaradanı ile konuşur, dertleşir, dua ve niyazda bulunur. Peki İstanbul namaz saatleri nedir? Diyanet namaz vakitleri, İstanbul ezan saatleri, İstanbul namaz vakitleri kaçta?  İşte İstanbul 2018 aylık namaz saatleri:

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Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 11:27
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