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İstanbul Müftüsü Yılmaz: İnsanlığın hedefi yeryüzünü imar etmek olmalı

İnsanların ve insanlığın hedefinin yeryüzünü imar etmek olduğunu belirten İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Gönüller ve kalpler mamur olduktan sonra elbette yaşadığımız çevre ve ülke de mamur hale gelecektir." ifadesini kullandı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 23:36
İstanbul Müftüsü Yılmaz: İnsanlığın hedefi yeryüzünü imar etmek olmalı

Esenyurt Müftülüğünün düzenlediği "Peygamberimiz ve Gençlik" programında konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, alemlere rahmet ve ebedi kurtarıcı olan Hz. Muhammed'in (sav) eskimeyen ve daima genç kalan ilahi mesajın sahibi olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, Hz. Muhammed'in (sav) gençleri ve çocukları çok önemsediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlik hazine demektir, Peygamber Efendimiz ruhu, mesajı ve örnekliği ile daima genç bir insandı. İnsanlar Hz. Muhammed’i model almalı. Allah bize bir ömür verdi, bizden bu kainatı ve evreni imar etmemizi istedi. İnsanların ve insanlığın hedefi yeryüzünü imar etmektir, tarumar etmek değildir. Dolayısıyla bu imar sorumluluğu da önce kalplerin ve gönüllerin imarı ile başlar. Gönüller ve kalpler mamur olduktan sonra elbette yaşadığımız çevre ve ülke de mamur hale gelecektir. Bu da gençlerin gönüllerinin imarıyla, onların tevhid ve mabed ile buluşmasıyla, büyüklerin izinden gitmesiyle ve onlarla beraber olmalarıyla mümkündür."

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 23:36
  1. İstanbul
  2. hasan kamil yılmaz

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