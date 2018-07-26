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İstanbul Müftüsü'nden dikkat çeken öneri: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Türkiye'deki tarikatların ve cemaatlerin Diyanet ya da farklı bir devlet kurumu tarafından denetlenmesi gerektiğini söyledi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:04
İstanbul Müftüsü'nden dikkat çeken öneri: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından İstanbul'da yaz kampında ağırlanan üniversite öğrencilerine hitap etti.

15 TEMMUZ SÜRECİ

15 Temmuz'dan sonraki süreçte Türkiye'de cemaat ve tarikat algısının ciddi şekilde yara aldığını belirten Yılmaz, "Çünkü insanların yaşadığı acı tecrübeler bazen hayata daha fazla genelleme yaparak bakmak gibi sonuçlar doğuruyor. İnsanların sütten ağzı yanmışsa, yoğurdu da üfleyerek yiyor." dedi.

TARİKATLAR VE CEMAATLER...

Yılmaz, Osmanlı'nın yaşanan tarikat olumsuzluklarını önlemek üzere Meclis-i Meşayih kurumunu hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Tarikatların, cemaatlerin ve dini yapıya katkı sağlamak isteyenlerin Diyanet İşleri Başkanlığı veya başka bir kurum tarafından denetlenmesinden başka bir çare yoktur. Eğer böyle bir denetleme mekanizması kurulursa bunlar hedeflerinin ne olduğunu açık ve şeffaf olarak ilan ederler, üye sayılarını ve ekonomik güçlerini deklare ederek hizmet ederlerse elbette katkı sağlarlar.

DEVLETİN ADIM ATMASI GEREKİYOR

Ama ne ekonomik güçlerinin ne insan güçlerinin ne hedeflerinin belli olduğu karanlık bir güç sahibi olmaları her zaman potansiyel olarak bir tehlike olmaları sonucunu doğuracaktır. Onun için devletin bu manada adımlar atması gerekiyor." ifadelerini kullandı

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:04
  1. İstanbul
  2. Diyanet
  3. müftü
  4. cemaat
  5. Hasan Kamil Yılmaz

YORUM YAZ

  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 34 dk önce
    Çok doğru bir yaklaşım. Kimin neye hizmet ettiği bekli değil. Eğer devlet denetlemesi olmazsa merdiven altı tabir edilen öğretimler meydana çıkıyor. Bu gidişlede ne fetö ler nede adnan lar biter.
  • Tebrizli Tebrizli 38 dk önce
    VAy arkadaş sanki denetlenmiyo başı boş hareket ediyo kesinlikle bu muftu fetocudur benim cemaatim coktuyse heosi coksunnzihniyeti bu
  • Yunus16Yunus162 dk önce
    DOĞRUYA DOĞRU. LAKİN ÖNCE DİYANETİN FETÖ DEN TEMİZLENMESİ GEREKİR. İMAMLARINDA ÇOK İYİ BİLGİLİ İLGİLİ OLMASI GEREKİR.
  • basakbasak23 dk önce
    DITIB önce kendi icindeki sapik hocalari temizlemekle ise baslayabailir
  • AliAli35 dk önce
    Ey müftüefendi sen hayatında kaçkişininhidayetine vesile oldun acaba senin maaşınıkesseler kaçdakika o makmakamda oturursun ortalıkta günah , haram,fuhuş, faiz , adaletsizlik almışbaşınıgitmiştoplum bitmiş.Insanar dünyanınesiri yapılmışkimi fakirlikle kimi mal mülk hirsi ile kimi nefis ve şehvani duygularin esiri olmuşSEN GELMİŞCEMAATLER LE UĞRAŞIYORSUN...
  • EymanEyman48 dk önce
    Oysa 15 Temmuz ihanetini bertaraf edenler de Cemaat ve tarikatlardır buna ne demeli?
  • mehmetmehmet9 dk önce
    bir nakşi olarak söylüyorum elbette denetlenmeli ilk önce de benim intisap ettiğim menzil denetlenmeli fakat şu anki türkiyedeki algı operasyonuna diyanet alet olmamalı kimse alevi kardeşlerimize ait dernek ve vakıflarla alakalı denetim konusunda kimse bügüne kadar çıt çıkarda mı çıkarmaz.Herkese dikkatlı açıklama yapmaya davet ediyorum.
  • Tarik ehliTarik ehli19 dk önce
    merak etmeyin cemaatlar sizden daha cok denetleniyor adi cemat olanlar haric
  • kamil hoşoğlukamil hoşoğlu21 dk önce
    Sayın Müftüm. Ağzına sağlık. Toplumumuzun tuz basılması gereken bir yarasına işaret ettiniz. Bakalım senin gibi korkak olmayan kaç tane baba yiğit çıkar din adına maaş alıp geçimini sağlayanlardan. Bekleyeceğiz ve göreceğiz.
  • CanCan6 dk önce
    En başta diyanetin bı denetlenmesi lazım.rol model olması lazım ama nerede.
  • ihsanihsan21 dk önce
    akit yazsana burdan kaç defa yazdım diyanette tarikat cemaat masası kurulsun diyye ..
  • aslannaslann17 dk önce
    boş boş konuşmuş ne yapacaktı .
  • sesses20 dk önce
    Diyaneti kim denetleyecek ... Hadislere inanmayan diyanet hocasımı ararsın, Kuranı Kerimden ayet çıkartılsın diyen ilahiyatçımı ararsın ... Gerçek tarikatlarda böyle adam yok ... sahteyle gerçeği ayırsınlar ve gerçek tarikatların önünü açsınlarda Bu Millet dinini öğrensin ...
  • SlmSlm1 sa önce
    Camileri düzeltir düzeltmez o işle de ilgilenebilirsiniz.
  • YasinYasin1 sa önce
    2 yil gecti yapmadilar dahada yapmazlar,cemaatlerin muhasebesi murit sayisi devletteki kadrolari kayit altina alinmazsa bu ulkede darbe bitmez!
  • AliAli35 dk önce
    Ey müftüefendi sen hayatında kaçkişininhidayetine vesile oldun acaba senin maaşınıkesseler kaçdakika o makmakamda oturursun ortalıkta günah , haram,fuhuş, faiz , adaletsizlik almışbaşınıgitmiştoplum bitmiş.Insanar dünyanınesiri yapılmışkimi fakirlikle kimi mal mülk hirsi ile kimi nefis ve şehvani duygularin esiri olmuşSEN GELMİŞCEMAATLER LE UĞRAŞIYORSUN...
  • kayıkayı57 dk önce
    sayın müftümüze katılıyorum.
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