İstanbul Modern Sinema'da "Biz de Varız!" başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Modern Sinema’nın Türkiye sinemasından yeni filmleri bir araya getirdiği, yönetmen ve oyuncuların katılımıyla festival havasında geçen "Biz de Varız!" programı 29 Kasım-16 Aralık arasında sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Seçkide dünya prömiyerini gerçekleştirdiği Locarno Film Festivali’nden Ecumenical ve Fipresci, Adana Film Festivali’nden En İyi Film, Ulusal Yarışma’dan ise En İyi Senaryo ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini alan ve geleneksel toplumda kadının sesini ve sessizliğini işleyen Sibel yer alıyor.

Programda Ramin Matin’in Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştiren, İstanbul’un çıkışsızlığını kara komedi tarzında anlatan Son Çıkış ile dünya prömiyerini 68. Berlin Film Festivali’nin Forum bölümünde yapan ve döngüsel bir rüya üzerinden kaybolan kardeşinin izini süren bir kadının hikayesini perdeye aktaran Burak Çevik’in ilk uzun metrajı Tuzdan Kaide ile Hüseyin Tabak’ın, Yılmaz Güney'e saygı duruşu niteliğindeki belgeseli Çirkin Kral Efsanesi de bulunuyor.

- Türkiye’nin ilk punk film: Arada

Mahmut Fazıl Coşkun’un 75. Venedik Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü ile dönen ve 1963’teki darbenin İstanbul Radyosu’ndan ilan edilmesini planlayan dört askerin yolculuğunu anlatan Anons, dünya galasını !f İstanbul’da yapan ve kendini “Türkiye’nin ilk punk filmi” olarak tanımlayan Mu Tunç’un filmi Arada, Rojda Akbayır’ın kişisel tarihine ait parçalarını tamamlamak, ailesi ile yüzleşmek için çıktığı yol filmi Parçalar da Biz de Varız! programında izleyiciye buluşuyor.

Gösterimler her yıl olduğu gibi bu yıl da filmlerin yönetmen ve ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek.



