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İstanbul merkezli yasadışı bahis operasyonu

İnternet aracılığıyla yasa dışı bahis organizasyonu düzenleyen organize suç örgütünün Türkiye ve Kıbrıs yapılanmasına yönelik operasyonda 37 kişi gözaltına alındı

19 Mart 2019 Salı 20:23
İstanbul merkezli yasadışı bahis operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışı merkezli internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 37 kişi yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebeke tarafından futbol ve diğer spor müsabakalarına ilişkin, internet üzerinden yurt dışı merkezli yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine 6 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul, İzmir ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 37 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 390 bin 430 lira, 39 bin 713 dolar, 2 bin 50 avro, 220 İsviçre Frangı, 30 bin lira değerinde çek, 8 silah, 300 gram uyuşturucu madde, 60 cep telefonu, 14 dizüstü bilgisayar, 17 hafıza kartı, 7 hard disk ve çok sayıda altın mücevher, banka hesap cüzdanları ile kartları ele geçirildi.

Ayrıca, şebekenin suçtan elde ettiği haksız kazançla aldığı değerlendirilen 15 lüks araca el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:23
  1. İstanbul
  2. yasadışı bahis

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