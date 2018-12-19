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İstanbul merkezli terör operasyonu

Terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul ve Edirne'de düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:09
İstanbul merkezli terör operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli terör operasyonunda, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün firari üyelerinin yurt dışına çıkışını sağlamak için sahte pasaport temin eden bir hücrenin İstanbul'da faaliyet yürüttüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 4 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:09
  1. İstanbul
  2. operasyon
  3. PKK

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