0553 313 94 23

İstanbul merkezli sahte altın operasyonu

Piyasaya, sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandı

14 Mart 2019 Perşembe 11:25
İstanbul merkezli sahte altın operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 5 Mart'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da 146 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 94 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 43'ü tutuklanırken, 51'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen sahte ve ayarı düşürülmüş altınlar ile bakır ve gümüş plakalar basın mensuplarına sergilendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:25
  1. İstanbul
  2. operasyon
  3. sahte altın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Altay, Karapınar’da vatandaşlarla buluştu
    1. Başkan Altay, Karapınar’da..
    2. İŞKUR’dan gençlere özel program
    3. Hakemden hakeme sahada evlenme teklifi
    4. TBB Risk Merkezi Raporu, e-Devlet'ten..
    5. THK pilotlarından motorlu yamaç..
    6. Kameradan belirlenen 2 hırsızlık..
    7. Vali Aykut Pekmez küçük sanayi..
    8. GÜNDEM İPTALİ
    9. Konuksever Yaşlı Evi’nin temeli..
    10. Akkuyu NGS’de 1’inci güç ünitesinin..
    11. Aktaş: "Terör ve uyuşturucuyla..
    12. Selame ve Hafter'den bir ayda ikinci..
    13. Öğrenciler sağlık çalışanlarının 14..
    14. Oyuncu Levent Beceren yaşamını yitirdi
    15. Annesi doğumdan sonra ölen kuzuyu,..
    16. Adıyaman Üniversitesi yükselişine..
    17. Leyla Bilginel kimdir nerelidir?
    18. Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
    19. Karaköprü’de çocuklar kukla..
    20. Boeing, dünya genelinde 737 Max uçak..
    21. Kayseri'deki dolandırıcılık operasyonu
    22. Sağlık çalışanları çözüm bekliyor
    23. Sahibinden.com ve Telesure Sigorta’dan..
    24. Oto hırsızı "Pire Ferhat" ve yanındaki..
    25. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    26. Taşdelen halkla kucaklaşıyor
    27. İhracatın yıldızları ödüllerini aldı
    28. Fenerbahçe'nin genç yıldızına Real..
    29. Şiddetli rüzgâr TIR’ları böyle devirdi
    30. Turkcell’den‘Samsung Galaxy’ duyurusu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!