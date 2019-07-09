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İstanbul merkezli hırsızlık operasyonu

İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır'da yapılan operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli adliyeye gönderildi

09 Temmuz 2019 Salı 10:51
İstanbul merkezli hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da 19 ilçede meydana gelen evden hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, hırsızlık şüphelilerinin adreslere aynı ticari taksilere binerek gittiğini belirledi. 3 aylık çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve bağlantılı çalıştıkları 5 taksi tespit edildi.

İstanbul, Şanlıurfa, Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı olarak 18 farklı adreste yapılan baskınlarla 20 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şebekenin elebaşı olduğu olduğu iddia edilen kişinin Şanlıurfa'da yakalanan 21 yaşındaki Ü.A. olduğu öğrenildi.

Girdikleri evlerden ziynet eşyası ve araç hırsızlığı yapan şebekenin, 64 farklı olayda vatandaşı 5 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:51
  1. gözaltı
  2. HIRSIZLIK
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