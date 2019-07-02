İstanbul merkezli FETÖ soruşturmasında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüphelinin yakalanması için 15 ilde operasyon başlatıldı.

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