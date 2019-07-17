İstanbul merkezli FETÖ operasyonu Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirtilen 12 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye üye oldukları ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan örgütün sivil yapılanmasına bağlı 12 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu çerçevede İstanbul, Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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