İstanbul merkezli dev FETÖ Terör Örgütü operasyonu İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan üsteğmen, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakalandı.

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan üsteğmen, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yakalandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan, Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli üsteğmen F.T. ikametinde gözaltına alındı. Ekipler, gözaltı işlemi sırasında şüphelinin evinden çıkan ve KHK ile açığa alındığı öğrenilen üsteğmen F.H'nin, bir aracın bagajına diz üstü bilgisayar sakladığını belirledi. Ereğli Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle araçta ve şahsın ikametinde arama yapan ekipler, şüpheli F.H'yi de gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan F.T. İstanbul'a götürülürken, F.H'nin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.

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