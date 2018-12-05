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İstanbul merkezli 8 ildeki "siber dolandırıcılık" operasyonu

Örgüt faaliyeti çerçevesinde kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirip kendi hesaplarına para transfer ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 37 kişinin tutuklandığı operasyonda ele geçirilen dijital malzeme, doküman ve paralar basın toplantısında gösterildi

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:51
İstanbul merkezli 8 ildeki "siber dolandırıcılık" operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen ve gözaltına alınan 42 şüpheliden 37'sinin tutuklandığı siber dolandırıcılık operasyonunda, ele geçirilenler sergilendi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki basın toplantısında, 20 Kasım'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2 diz üstü bilgisayar, 5 tablet bilgisayar, 54 cep telefonu, 49 sim kart, 5 sabit disk, 5 flash bellek, 16 hafıza kartı ve çok sayıda doküman ile bir miktar para basın mensuplarınca görüntülendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, yürütülen soruşturma kapsamında 20 Kasım'da İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt faaliyeti çerçevesinde kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirerek kendi hesaplarına para transfer ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 37'si tutuklanmıştı.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:51
  1. dolandırıcılık
  2. İstanbul
  3. operasyon

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