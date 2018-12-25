İstanbul merkezli 8 ildeki sahte para operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 42 kişiden 19'u tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 24 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul merkezli 8 ilde 21 Aralık'ta düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 66 şüpheliden 42'si yakalanmış, adreslerde yapılan aralamalarda sahte 1 milyon dolar, 1 milyon 200 bin lira ve 4 pompalı tüfek, 1 tabanca ile 2 sahte kimlik ele geçirilmişti.

