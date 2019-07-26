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İstanbul merkezli 8 ilde “lüks araç” operasyonu

İstanbul polisinin yurda kaçak yollarla, lüks araç sokan çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:11
İstanbul merkezli 8 ilde “lüks araç” operasyonu

İstanbul polisinin yurda kaçak yollarla, lüks araç sokan çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “lüks otomobil kaçakçılığı” soruşturması ile ilgili İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, on gün önce İstanbul merkezli Van, Adana, Ankara, Kocaeli, Ağrı, Çanakkale ve Mersin’de 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.


Yurt dışında “çalıntı” kaydı ile İnterpol tarafından arama kaydı bulunan araçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yurda kaçak lüks araç sokan, çete üyesi 21 kişi gözaltına alındı. ÖTV vergisi alınmadan ya da yarı bedeli ödenerek yurda sokulup sisteme işlenen ve normal piyasa fiyatının altında satıldığı belirlenen 21 lüks araç ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:11
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