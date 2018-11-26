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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" ve "Eagle" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 12'si yakalandı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:01
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve "ByLock" ve "Eagle" kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 16 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programları "ByLock" ve "Eagle" kullandıkları tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında ihraç edilmiş emniyet müdürü, polis memuru, vergi müfettişi ve doktorların bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 7 ilde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden 12'sinin gözaltına alındığı, diğer 4'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:01
  1. Bylock
  2. Eagle
  3. FETÖ
  4. İstanbul
  5. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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