İstanbul merkezli 6 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu: 41 gözaltı İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 57 kişiden 41’i yakalandı.

İstanbul merkezli 6 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 57 kişiden 41’i yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine İstanbul başta olmak üzere bu sabah 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 57 şüpheliden 41’i gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; çeşitli marka ve çapta 14 tabanca, 12 av tüfeği, 11 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 10 şarjör ve 650 adet tüfek fişeği ele geçirildi.

Polis, adreslerde bulunamayan firari 16 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

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