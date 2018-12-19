İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz sağlık raporu" operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde düzenlen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 40'a çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Devlet Hastanesi bünyesinde düzenlenen sahte engelli raporları vasıtasıyla emeklilik, ilaç yardımı, bedelsiz ulaşım, vergi indirimi gibi imkanlardan faydalanıldığı yönünde alınan ihbar üzerine, 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu soruşturma kapsamında toplanan delillere göre 46 kişinin sahte rapor tanzim ettirip muhtelif kamu kurumlarını zarara uğratmak suretiyle atılı suçları işledikleri yönünde yeterli şüphe oluşması üzerine alınan hakim kararlarına istinaden 19.12.2018 tarihinde İstanbul, Malatya, Çanakkale, Kocaeli ve Trabzon illerinde şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı arama yapılarak 40 şüpheli gözaltına alınmış olup, diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar da aralıksız olarak devam etmektedir."