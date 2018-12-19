THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz sağlık raporu" operasyonu

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 40'a yükseldi

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:49
İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz sağlık raporu" operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde düzenlen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 40'a çıktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Devlet Hastanesi bünyesinde düzenlenen sahte engelli raporları vasıtasıyla emeklilik, ilaç yardımı, bedelsiz ulaşım, vergi indirimi gibi imkanlardan faydalanıldığı yönünde alınan ihbar üzerine, 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu soruşturma kapsamında toplanan delillere göre 46 kişinin sahte rapor tanzim ettirip muhtelif kamu kurumlarını zarara uğratmak suretiyle atılı suçları işledikleri yönünde yeterli şüphe oluşması üzerine alınan hakim kararlarına istinaden 19.12.2018 tarihinde İstanbul, Malatya, Çanakkale, Kocaeli ve Trabzon illerinde şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı arama yapılarak 40 şüpheli gözaltına alınmış olup, diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar da aralıksız olarak devam etmektedir."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:49
  1. gözaltı sayısı 40'a yükseldi
  2. İstanbul merkezli 5 il
  3. operasyon
  4. usulsüz sağlık raporu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı eski polislerin yargılandığı davada karar
    1. FETÖ sanığı eski polislerin..
    2. Kilis'te sağanak taşkına neden oldu
    3. Trump'ın açıklaması sonrası dolar..
    4. Şarkıcı Sıla'ya Adli Tıp'tan kötü..
    5. Beyaz Saray'dan Suriye açıklaması
    6. Kardemir Karabükspor'da 5 yönetici..
    7. İzmir'de Suriyeli kadınlardan fotoğraf..
    8. Erzincan'daki "terör örgütü" davasında..
    9. Balık yiyemiyorsan semiz otu ye!
    10. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de!
    11. Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks..
    12. Atiker Konyaspor'da Akhisarspor maçı..
    13. Mahalle sakinleri mezarlıkta toplanıp..
    14. Hz. Mevlana Calaleddin Rumi hayatı..
    15. Bebeğinizi ishalden korumanın yolları
    16. İstanbul merkezli 5 ildeki "usulsüz..
    17. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    18. Beyaz Saray: "DEAŞ’la mücadelenin yeni..
    19. Gaziantep'te sağanak
    20. Resmen duyuruldu! ABD Suriye'deki..
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti