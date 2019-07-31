İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, içerisinde hayvan yemi ve sağlığa zararlı madde bulunduğu tespit edilen zayıflama çayı ile cinsel güç arttırıcı ürünlerin de bulunduğu 7 tır malzeme geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, birbiriyle bağlantılı çok sayıda taşeron şirket kurup ilaç sanayisinde kullanılan ham madde ithalatı yapan bir şirketi incelemeye aldı.

Yaklaşık 6 ay teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şirketin eczanelerde, internet sitelerinde ve sosyal medyada pazarlanan ürünlerini satın alarak, İstanbul İl Gıda Kontrol Laboratuvarı'na analiz ettirdi.

- Zayıflama çayında hayvan yemi

Analiz sonuçlarında firmanın eczanelerde ve kendi internet siteleri üzerinden satılan ürünlerde kullanılması yasak katkı maddelerinin bulunmadığı, çeşitli internet siteleri ve sosyal medya ağları üzerinden satılan ürünlerinde ise etken madde olarak kullanılması yasaklanmış ham maddelerin bulunduğu tespit edildi.

Analizlerde, zayıflama çayı ve cinsel güç arttırıcı ürünlerin içeriğinde, bilinçsiz kullanıldığında kalp ve damar sisteminde tahribata yol açan ölümcül olan Sibutramin, doz aşımında görme bozukluğuna sebep olan ve ölüm riski taşıyan Sildenafil, kan şekerini dengeleme yarayan ancak zayıflama amacıyla kullanıldığında ölümcül sonuçları olan Metformin, ağrı kesici ve ateş düşürücü olan ancak yüksek dozda kullanıldığında narkotik etkisi olan Parasetamol ile takıntı (Obsesif Kompülsif Bozukluk) hastalığında tedavi için kullanılan Fluoksetin etken maddelerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Çalışmada, şüphelilerin "teff tohumu" olarak adlandırdığı malzemenin ise çeşitli hayvan yemlerinin karışımı olduğu belirlendi.

- 7 tır dolusu ürün ele geçirildi

Tespitler üzerine harekete geçen ekipler, 24 Temmuz'da İstanbul, Ankara, Hatay, Muğla ve Antalya'da aralarında ilaç fabrikası, iş yeri, depo ve evlerin bulunduğu 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda şirketin üst düzey yöneticisi U.K.S'nin de arasında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Baskında 686 kilo 455 gram zayıflama çayı, 1 ton 300 kilogram Sibutramin hammaddesi, 138 bin 866 kapsül çeşitli hayvan yemi, bin 789 cinsel güç arttırıcı sprey, 228 bin 812 çeşitli markalarda cinsel güç arttırıcı bal, 3 milyon 624 bin 367 cinsel güç arttırıcı macun, 66 bin 261 sıkılaştırcı krem, 3 bin 545 zayıflama jeli, 55 bin 400 cinsel güç arttırıcı jel, 380 paket cinsel güç arttırıcı kahve, 1 milyon 776 bin 245 poşet zayıflama çayı, 2 milyon 130 bin 695 zayıflama kapsülü, 141 bin 440 paket cinsel güç arttırıcı çikolata, 7 kilo 670 gram çikolata ve çay yapımında kullanılan hammadde, toz halinde 200 paket bağırsak çalıştırıcı, 31 sıvı dolum, kapsül, basım, filtre ve ambalaj makinesi, 13 dolum tankı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin faaliyet yürüttüğü ve üretim yaptığı tüm iş yerleri mühürlendi.

- "Mağduruz" diye demeç vermişler

Şüphelilerin, piyasada bulunan teff tohumlu zayıflama çaylarının taklidinin üretildiği ve bundan mağdur olduğu yönünde basına demeç verdikleri ortaya çıktı.

Öte yandan, şüphelilerin ünlü kişileri de zayıflama çayı içerek zayıflayacakları vaadiyle kandırıp sosyal medyada ve kendi internet sitelerinde ürün tanıtımı yaptırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



