İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 44'ü aktif görevdeki polis 64 şüpheliden, 47'si yakalandı.

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