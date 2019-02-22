İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi. Dolandırıcılık şebekesine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki yapılan baskında 16 şüphelinin yakalandığı bi
IHAAW095509-ASA/22-02-2019- İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi.22 Şubat 2019 Cuma 10:00
IHAAW095509-ASA/22-02-2019- İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir suç şebekesi daha çökertildi. Dolandırıcılık şebekesine İstanbul, Ankara ve Tekirdağ’daki yapılan baskında 16 şüphelinin yakalandığı bildirildi.22.02.2019 09:55:09TSINNNN
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