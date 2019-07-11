0553 313 94 23

İstanbul merkezli 3 ilde kaçak cep telefonu operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 bin 146 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:05
İstanbul merkezli 3 ilde kaçak cep telefonu operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 bin 146 kaçak cep telefonu ele geçirildi.


İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği çok sayıda cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Söz konusu soruşturma kapsamında 2 Temmuz’da operasyon düğmesine basan polis, İstanbul, Ankara ve Artvin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İ.D., A.A., İ.A., E.B., H.C., H.B., A.T., Z.A., D.I., D.Y., V.G., A.T., O.C., M.A., B.T., S.K., S.A., M.B., M.Ö., M.Ş., M.K., A.B., L.A., Ö.F.G.,A.G., I.S., I.D., H.D., B.M., M.A., B.A., M.B. ve I.A. adlı 33 kişiyi gözaltına aldı.


Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli marka ve modelde 4 bin 146 cep telefonu, 126 adet cep telefonu ekranı, 230 tane telefon bataryası, 1 adet barkot etiket cihazı, yüzlerce telefon parçası, çok sayıda telefon ara bağlantı kabloları ve IMEI klonlama cihazları ile çok sayıda etiket ele geçirildi.


Zanlıların, IMEI klonlama cihazları ile IMEI numaralarını değiştirdikleri cep telefonlarını "Türk Malı" etiketi yapıştırarak piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.


Şüphelilere, 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem yapılırken, 19 şüpheli sevk edildikleri adliyede ‘adli kontrol’ şartı ile 15 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bernard Mensah: "Ben savaşmaya hazırım"
    1. Bernard Mensah: "Ben savaşmaya hazırım"
    2. Raylı sistemlerde "yerlilik" hamlesi!..
    3. Mecliste Irak konulu toplantı
    4. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    5. Çatak’ta tahrip olan yollar yenileniyor
    6. "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi..
    7. Suriyeli hamile kadın ve bebeğini..
    8. İklim değişikliğiyle mücadeleye..
    9. DAP Yapı İzmir’i sevdi
    10. Ürgüp Belediyesi itfaiye personeline..
    11. Kazakistan'ın "enerji merkezi"..
    12. Yabancı yatırımcılardan 981'i Türk..
    13. 6 çocuğuna dilencilik yaptıran..
    14. Tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda..
    15. Teslimatlar sonrası çok sert F-35..
    16. Avro Bölgesi genişlemeye hazırlanıyor
    17. Emniyetten KPSS adaylarına yol..
    18. Galatasaray taraftarı kritik dava..
    19. Kiremit Oluk Kanyonunda çöp temizliği
    20. Nevşehir Belediyesi çağrı merkezi 24..
    21. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    22. Muğla'da yaklaşık 1,5 ton "skunk"ın..
    23. TOKİ konutları hak sahibi olanlar ne..
    24. Oğulcan Çağlayan, yeni sezondaki..
    25. İtfaiye Müdürlüğü’nden trafo..
    26. Uclg-Mewa toplantısı sona erdi
    27. Nevşehir Kütüphanesindeki kitap sayısı..
    28. İşçi servisi kaza yaptı: 18 yaralı
    29. Bahreyn ve körfez ülkelerinin Pazar..
    30. "Srebrenitsa’da yaşananlar aslında bir..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!