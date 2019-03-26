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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programlarını kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı- İstanbul, Gaziantep ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli yakalandı

26 Mart 2019 Salı 12:26
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) gizli haberleşme programlarını kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheliden 16'sı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programlarını kullandıkları öne sürülen ve haklarında gözaltı kararı bulunan 44 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İstanbul, Gaziantep ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalandı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 44 şüpheli arasında, Samsun Polis Meslek Yüksekokulu bayan öğrenci sorumlusu, 2013 YDS sınav sorularını alan kişiler, örgütün sözde Fatih ili yapılanmasında yer alan Eyüp sorumlusu, sözde Arnavutköy Bölge sorumluları ve Arnavutköy'de örgüte maddi destek sağladığı tespit edilen kişiler ile sözde Kadıköy ili yapılanmasında yer alan BTM (bölge talebe mesulü), BBTM (büyük bölge talebe mesulü) görevlerini yürüten kişiler olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, 28 şüpheliyi yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:26
  1. FETÖ/PDY
  2. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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