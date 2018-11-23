İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde bilim ve teknoloji merkezi açılışı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki 13 devlet üniversitesinden biri olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin, kuruluşundan bu yana geçen 8 yılda katettiği mesafeyi takdirle karşıladığını belirterek, "2010'da kurulan, 2012'de ise eğitim öğretime başlayan üniversitemiz bir dönem yanlış ellerde yaşadığı sıkıntılara ve sorunlara rağmen hamdolsun bugün gurur verici başarılara imza atıyor." dedi.

Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılışı ile Ziraat Bankası Kütüphanesi'nin temel atma törenindeki konuşmasında, Prof. Dr. İhsan Karaman'a teşekkür ederek, kendisinden rektörlük görevini devralacak Prof. Dr. Gülfettin Çelik'e de başarılar diledi.

Üniversite ve kent için iki önemli eserle ilgili adım atmanın bahtiyarlığını yaşadığını dile getiren Erdoğan, toplam 35 milyon lira yatırım bedeliyle üniversite tarafından inşa edilen Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarının hizmete alındığını söyledi.

Erdoğan, 20 bin metrekarelik kapalı alanda en son teknolojik imkanlarla teşhis edilen laboratuvarın temel tıp bilimleriyle fen ve mühendislik alanlarında hocaların ve öğrencilerin en büyük yardımcısı olacağını vurgulayarak, üniversitenin deney, analiz, araştırma geliştirme ve ürün geliştirme çalışmalarının topluma yararlı proje faaliyetlerine dönüştürülmesinin bu alanda icra edileceğini kaydetti.

Kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu çeşitli analizlerin de gerçekleştirilebileceği bu laboratuvarın faaliyete geçmesinde katkısı bulunanları tebrik eden Erdoğan, hizmete girdiğinde üniversitenin bir gurur abidesi olacak projenin de inşasına başlandığını, temeli atılacak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi'nin tamamlandığında 28 bin metrekarelik kapalı alanıyla ülkenin en büyük üniversite kütüphanelerinden biri olacağını dile getirdi.

- "Üniversitemiz üst düzey bir eğitim kurumana dönüşüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphanenin 7 gün 24 saat esasına göre hocalar ve öğrencilere hizmet vereceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Yatırım bedeli 65 milyon lirayı aşan bu önemli kütüphanemizin şimdiden üniversitemize, tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şehrimizin ilim hayatına kayda değer katkılarda bulunacağına inandığım kütüphanemizin inşasına destek veren kuruluşlarımıza da yürükten teşekkür ediyorum. İstanbul'daki 13 devlet üniversitesinden biri olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana geçen 8 yılda katettiği mesafeyi takdirle karşılıyoruz. 2010'da kurulan, 2012'de ise eğitim öğretime başlayan üniversitemiz bir dönem yanlış ellerde yaşadığı sıkıntılara ve sorunlara rağmen hamdolsun bugün gurur verici başarılara imza atıyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin 10 fakültesi, 41 farklı lisans ve diploma bölümü, 4 enstitüsündeki 60'tan fazla doktora ve yüksek lisans programıyla hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Dünyanın farklı üst üniversitelerinde eğitim almış, akademik çalışma yapmış genç ve yetkin hoca kadrosuyla üniversitemiz gün geçtikçe her bakımdan üst düzey bir eğitim kurumuna dönüşüyor. Yenilikçi, girişimci, toplum ve medeniyet merkezli uluslararası ve araştırma odaklı bir üniversite hedefinin sözde kalmayıp fiiliyata geçtiğini görmekten gerçekten memnuniyet duyuyorum."

- "Yüksek lisans ve doktora programlarına öncelik verilmesi önemli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitenin lisans programları yanında yüksek lisans ve doktora programlarına öncelik vermesini önemli bulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çünkü bize göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi taşıdığı isim itibarıyla son derece büyük bir mesuliyetin altındadır. Hem 1400 yıllık medeniyetimizin hem de tarih boyunca farklı kültürlere, inançlara beşiklik yapan milletimizin göz bebeği, tüm insanlığın kutbu İstanbul gibi bir şehrin ismini aynı anda taşımak herkese, her kuruma nasip olmaz. Bu durum üniversitemiz açısından hem bir onur ve gurur meselesi hem de ciddi bir sorumluluk demektir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ismi sizlere kendi alanınızın en iyisi, en başarılısı olma görevini yüklüyor. Bunun yanında medeniyetimizi yeniden ayağa kaldırma mücadelemize çalışmalarınızla eserlerinizle araştırmalarınızla hepsinden önemlisi yetiştirdiğiniz öğrencilerinizle destek olma görevini yüklüyor."

İlk emri "Oku." olan bir dinin müntesipleri olunduğunu anımsatan Erdoğan, "Biz kalemin kılıçtan üstün tutulduğu, alimlerin peygamberlerin varisleri olarak görüldüğü bir medeniyetin, böyle bir inancın mensuplarıyız. Biz ilime ve öğrenmeye verdiği değeri, mescide girdiğinde zikir halkası yerine ilim halkasına oturarak göstermiş bir Peygamberin ümmetiyiz. Biz Avrupa'nın cehalet karanlığında boğulduğu bir dönemde dünyanın en ileri ilim merkezlerini kurmuş, tarihe bu şekilde yön vermiş bir ecdadın torunlarıyız. Beyt'ül Hikmet'ten nizamiye medreselerine, Uluğ Bey Medresesinden Orhangazi Medresesine, 3 kıtaya serpilen külliyelere, şifahanelere, mekteplere kadar gerçekten büyük bir birikimin mirasçılarıyız." diye konuştu.

(Sürecek)



