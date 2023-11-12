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Gündem İstanbul Marmaray'daki Filistin protestosunda provokatif ifadeler! 'Siyasilerden bir şey beklemeyin, sokaklara inin'
Gündem

İstanbul Marmaray'daki Filistin protestosunda provokatif ifadeler! 'Siyasilerden bir şey beklemeyin, sokaklara inin'

Yeniakit Publisher
2023-11-12 16:46:00 - 2023-11-12 16:50:44

İstanbul'da Marmaray Yenikapı durağında bir grup katil İsrail'i protesto etti.

Siyonistlerin Gazzeli mazlumlara zulmüne dikkat çekmen için gruptakiler kefen giyerek yerlere uzandı.

Gruptaki bir kişi eylemi provokatif ifadelerle gölgeledi.

Protestocu gruptan kişi şunları söyledi:

"Kaç tane çocuğun şehit olması lazım? Liderlerinizden siyasilerden bir şey beklemekten vazgeçin. Boykot yapın, harekete geçin. Sokaklara inin."

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