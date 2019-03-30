İstanbul Maltepe’de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokak ortasında bir kadını silahla vurarak ağır yaraladı, ardından kendisini vurarak yaralandı. İstanbul Maltepe’de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokak ortasında bir kadını silahla vurarak ağır yaraladı, ardından kendisini vurarak yaralandı.

İstanbul Maltepe’de kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sokak ortasında bir kadını silahla vurarak ağır yaraladı, ardından kendisini vurarak yaralandı.

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