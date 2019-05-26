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"İstanbul maceraya atılamaz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:- "31 Mart'a kadar nasıl bir makyajla CHP'nin adayının çıktığını ve seçimden sonra iptal sürecine kadar nasıl o makyajın döküldüğünü hepimiz gördük"

26 Mayıs 2019 Pazar 10:45
"İstanbul maceraya atılamaz"

İSTANBUL (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "31 Mart'a kadar nasıl bir makyajla CHP'nin adayının çıktığını ve seçimden sonra iptal sürecine kadar nasıl o makyajın döküldüğünü hepimiz gördük." dedi.

Cihannüma Derneği İstanbul Temsilciliği tarafından düzenlenen sahur programına katılan Gül, 23 Haziran seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Gül, şunları kaydetti:

"31 Mart'tan sonra o döneme kadar, 31 Mart'a kadar nasıl bir makyajla CHP'nin adayının çıktığını ve seçimden sonra iptal sürecine kadar nasıl o makyajın döküldüğünü hepimiz gördük. O sevgi pıtırcıkları, her şeye gülümseyen, 'kucaklıyoruz, seviyoruz, öpüyoruz' diyenlerin nasıl bir rövanşist duygu içerisinde olduklarını, o koltuğa tam anlamıyla oturduklarında İstanbul'a ve İstanbulluya nasıl bakış içerisinde olduklarını çok iyi gördük."

"İstanbul için bu emaneti birlikte koruyacağız" diyen Gül, "94'te Refah Partisi'nin aldığı bu emanet Erbakan genel başkan, Recep Tayyip Erdoğan Refah Partisi İstanbul İl Başkanı bu bayrağı devraldı. Bugün 'Dünya beşten büyüktür'ü daha güçlü sesle söyleyebilmek için 23 Haziran seçimlerinde yine çok iyi bir sonuç almamız lazım. Ve gerçekten bu ülkeye, İstanbul'a çok büyük hizmetleri olan Binali Yıldırım Başbakanımızı İstanbul'un büyükşehir belediye başkanı olarak seçmek İstanbul'un daha fazla hizmete, daha fazla güzelliklere kavuşması için büyük bir imkan oluşacak." değerlendirmesini yaptı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün Türkiye'nin tanıdığı bir tecrübe varken, İstanbul maceraya atılamaz. İstanbul tecrübesiz bir kadroya değil, tecrübe, birikime sahip bir kadroya, deneyimli bir başkana, Binali Yıldırım'a inşallah elbette milletimizin tercihiyle, İstanbul'un tercihiyle güzel bir sonuç alacağımıza inanıyoruz."

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 10:45
  1. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

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