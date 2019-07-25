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‘İstanbul Lezzet Kampı’nın Erzurum finalisti belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye’nin katkılarıyla, kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemek üzere başlatılan, "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında yürütülen, ‘Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği Hibe Programı’nın Erzurum etabı tamamlandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:09
‘İstanbul Lezzet Kampı’nın Erzurum finalisti belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Coca-Cola Türkiye’nin katkılarıyla, kadınların ekonomik hayata etkin bir şekilde katılımını desteklemek üzere başlatılan, "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında yürütülen, ‘Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği Hibe Programı’nın Erzurum etabı tamamlandı.


Konuyla ilgili bilgi veren TOBB-Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, Nisan ayında açılan online başvurularla başlayan, ‘Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği Hibe Programı’nın ilk döneminin mayıs ayı sonunda tamamlandığını belirterek, programa 32 ilden ve 114 gıda girişimcisinin başvuru yaptığını ifade etti.


Bölgelerinin yerel lezzetlerini üreten kadın girişimcilere, teknik eğitimlerin yanı sıra hibe ve danışmanlık desteği vererek işlerini geliştirmelerini hedefleyen programın ön eleme görüşmelerinin 18 Haziran 2019 tarihinde başladığını kaydeden Çalıkuşu şunları söyledi:


“Başvuru sahiplerinin girişimcilik hikayelerini dinleyerek, onlara İstanbul’daki eğitimlerin ve hibe desteğinin önünü açmayı hedeflediğimiz buluşmalarımız, başvuru yapılan her ilde, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları ev sahipliğinde gerçekleşti. Ön eleme görüşmelerimizin sonlanmasına 4 şehir kala, 24 Temmuz 2019 tarihinde ‘Yerel Lezzet Erzurum’ görüşmemizi de ETSO’da gerçekleştirdik. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak şahsım, Coca-Cola Erzurum Bayisi Abdurrahman Şakiroğlu ve Habitat Derneği Girişimcilik Programı Hibe Koordinatörü Emel Pilavcı’nın yer aldığı jürimiz yaptığı değerlendirmede, Erzurum’u yerel lezzetleriyle temsil etmek üzere İstanbul’daki finale Saniye Gümüşçıbık isimli başvuru sahibini gönderme kararı aldı.”


Çalıkuşu, her ilden en yüksek puanı alan finalistleri bekleyen ‘İstanbul Lezzet Kampı’ ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde katılımcılarla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:09
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