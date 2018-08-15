14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, bir taraftan ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını beklerken diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu yurt ücretlerini araştırıyor. İstanbul’da hangi ilçelerdeGençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? İstanbul’da KYK yurtları olan ilçeler hangileri merak konusuydu. İstanbul KYK yurtlarını sizler için araştırdık.

KYK yurt ücreti ne kadar 2018 / Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK ücreti

KYK İstanbul Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Abdi İpekçi Erkek Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Akkadın Hacı Mustafa Tarman Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Altunizade Erkek Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Anadolu Hisarı Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Avcılar Erkek Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Avcılar Kız Öğrenci yurdu

Kyk İstanbul Avcılar Merkez Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Bahçeköy Karma Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Fatih Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Hüdavendigar Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Kadırga Erkek Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Niğde Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Seyrantepe Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Vali Muammer Güler Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Vezneciler Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Çağlayan Erkek Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Çemberlitaş Kız Öğrenci Yurdu

KYK İstanbul Şişli Erkek Öğrenci Yurdu