KYK İstanbul yurtları | Kredi Yurtlar Kurumu İstanbul kız ve erkek öğrenci yurtları 2018
14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, bir taraftan ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını beklerken diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu yurt ücretlerini araştırıyor. İstanbul’da hangi ilçelerdeGençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? İstanbul’da KYK yurtları olan ilçeler hangileri merak konusuydu. İstanbul KYK yurtlarını sizler için araştırdık.15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:55
14 Ağustos’da üniversite tercihlerini yapan adaylar, bir taraftan ÖSYM üniversite tercih yerleştirme sonuçlarını beklerken diğer yandan Kredi Yurtlar Kurumu yurt ücretlerini araştırıyor. İstanbul’da hangi ilçelerdeGençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları var? İstanbul’da KYK yurtları olan ilçeler hangileri merak konusuydu. İstanbul KYK yurtlarını sizler için araştırdık.
KYK yurt ücreti ne kadar 2018 / Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK ücreti
KYK İstanbul Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Abdi İpekçi Erkek Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Akkadın Hacı Mustafa Tarman Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Altunizade Erkek Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Anadolu Hisarı Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Avcılar Erkek Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Avcılar Kız Öğrenci yurdu
Kyk İstanbul Avcılar Merkez Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Bahçeköy Karma Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Fatih Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Hüdavendigar Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Kadırga Erkek Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Niğde Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Seyrantepe Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Vali Muammer Güler Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Vezneciler Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Çağlayan Erkek Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Çemberlitaş Kız Öğrenci Yurdu
KYK İstanbul Şişli Erkek Öğrenci Yurdu