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Konut Projeleri İstanbul, konutta Avrupa’nın gözdesi oldu
Konut Projeleri

İstanbul, konutta Avrupa’nın gözdesi oldu

Yabancıya gayrimenkul satış şirketi Nevita’nın araştırmasına göre, İstanbul, ortalama konut metrekare fiyatı itibarıyla Avrupa’daki metropoller arasında en cazip şehir olarak öne çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:22:00 -
İstanbul, konutta Avrupa’nın gözdesi oldu

Araştırmaya göre, son yıllarda yabancıların konut alımında en çok tercih ettiği şehirlerin başında gelen İstanbul, henüz istenilen değere ulaşılmamış olması nedeniyle yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.

Türkiye genelinde yabancıya satılan konutların yarısı İstanbul’da gerçekleşirken, yabancılar 2019’da 20 bin 857, salgına rağmen geçen yılın ocak-kasım döneminde de 16 bin 867 adet konut aldı. İstanbul’da konut satışında ortalama metrekare fiyatı 462 avro olarak ölçüldü. Bu rakam, Paris’te 11 bin 613, Londra’da 10 bin 797, Münih’te 8 bin 442, Madrid’de 2 bin 630, Lizbon’da 3 bin 346, İtalya Bolzano’da 3 bin 41, Avusturya Innsbruck’ta ise 5 bin 992 avroya kadar yükseliyor. 

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